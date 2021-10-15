İrfan Can sevinci

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi sakat oyuncu kalmadı. Sarı-lacivertliler hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan idmanda oyuncular pas çalışmalarının ardından çift kale maç oynadı. Mesai, taktiksel+bireysel çalışmalarla sona erdi. Güney Kore Milli Takımı'ndan dönen Kim de idmanda yer alırken, bir süredir bireysel program uygulayan İrfan Can kademeli olarak takımla çalışmalara başladı. Nazım, Sosa ve Tisserand'ın ardından İrfan'ın da dönmesiyle takımda sakat kalmadı.