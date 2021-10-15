FENERBAHÇE HABERLERİ: Max Kruse'den olay Fenerbahçe itirafı!

Fenerbahçe'den olaylı şekilde ayrılan ve Bundesliga takımlarından Union Berlin'de forma giyen Alman futbolcu Max Kruse'nin YouTube yorumcusu Aaron Troschke'ye açıklamalarda bulundu.

Kruse'nin açıklamaları Alman basınında da gündem oldu.

33 yaşındaki futbolcu Profesyonel bir futbolcu olarak hayatını para konusunu düşünmeden karşılayabildiğini söyledi.

FENERBAHÇE İTİRAF GELDİ

Alman futbolcu Max Kruse en iyi sözleşmesini Fenerbahçe ile yaptığını itiraf etti.

Fenerbahçe'den tam olarak ne kadar kazandığı sorulan Kruse, "Yılda ortalama üç milyon euro net olduğunu söyleyebilirim. Daha fazlasını söyleyemem" yanıtını verdi.



