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FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Sosa'ya sözleşme şoku! İşte yeni takımı

Son dakika spor haberi: Sezon sonunda Fenerbahçe'deki sözleşmesi sona erecek olan ve takımdaki geleceği merak edilen Jose Sosa ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertli yönetim, Arjantinli yıldız ile yola devam etmeme kararı aldı. Buna göre Fenerbahçe'de, Jose Sosa ile yeni sözleşme imzalanmayacak ve sezonun bitmesinin ardından yollar ayrılacak. Kanarya'ya veda edecek tecrübeli orta sahanın yeni adresi belli oldu. İşte yaşanan gelişmelerin detayları ve Jose Sosa'nın yeni takımı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2021 Cuma 14:00
FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Sosa'ya sözleşme şoku! İşte yeni takımı

Teknik direktör Vitor Pereira ile yeni bir kadro yapılanması inşa eden Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmesi sona erecek isimlerle ilgili kararlar verilmeye başlandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Sosa'ya sözleşme şoku! İşte yeni takımı

Akşam'ın haberine göre; Sarı-lacivertlilerde sezonun sona ermesinin ardından Jose Sosa'yla yeni kontrat yapılmayacak ve yollar ayrılacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Sosa'ya sözleşme şoku! İşte yeni takımı

Sarı-lacivertli yönetimin, kararı teknik direktör Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda verdiği ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin verdiği kararda Jose Sosa'nın ilerleyen yaşı, oyuncunun yıllık 1,5 milyon euroluk maaşı ve gelecek sezon uygulanacak olan yabancı kuralının etkili olduğu belirtildi. Öte yandan Sosa'nın son dönemde yaşadığı sakatlıklar da bu kararın çıkmasında belirleyici oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Sosa'ya sözleşme şoku! İşte yeni takımı

Jose Sosa'nın Fenerbahçe'den sonra hangi takıma transfer olacağı da merak konusu oldu. Sosa'yı sezon başında Estudiantes istemiş ancak Arjantinli yıldız ailevi sebeplerden dolayı futbola başladığı kulübe -şimdilik- dönmeme kararı almıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Sosa'ya sözleşme şoku! İşte yeni takımı

SEZON SONUNDA ESTUDIANTES'E DÖNECEK!
36 yaşındaki Jose Sosa'nın Fenerbahçe macerası en geç sezon bitimiyle sona erecek. Tecrübeli ismin futbola başladığı Estudiantes'e dönüp burada forma giydikten sonra yeşil sahalara veda etmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Sosa'ya sözleşme şoku! İşte yeni takımı

"JOSE SOSA'YI KİM İSTEMEZ"
Estudiantes Başkanı Martin Gorostegui ise Jose Sosa'yla ilgili geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada "Jose Sosa kulübümüzün ölçülerine uygun bir isim. Onunla ilgili geçmişte söylentiler olmuştu. Başkan olmanın dışında bu kulübün aynı zamanda bir taraftarıyım da ve transferin gerçekleşmesini çok isterim. Sosa'nın dönmesini hangi taraftar istemez. Sosa'nın yeniden Arjantin'e dönmesi tamamen onun tercihine bağlı" ifadelerini kullanmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Sosa'ya sözleşme şoku! İşte yeni takımı

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi elemelerinde toplam 5 maça çıkan Jose Sosa skor katkısı yapamadı. Sosa bu 5 maçta toplam 315 dakika süre aldı.

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