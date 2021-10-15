FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Sosa'ya sözleşme şoku! İşte yeni takımı

Jose Sosa 'nın Fenerbahçe 'den sonra hangi takıma transfer olacağı da merak konusu oldu. Sosa'yı sezon başında Estudiantes istemiş ancak Arjantinli yıldız ailevi sebeplerden dolayı futbola başladığı kulübe -şimdilik- dönmeme kararı almıştı.

"JOSE SOSA'YI KİM İSTEMEZ"

Estudiantes Başkanı Martin Gorostegui ise Jose Sosa'yla ilgili geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada "Jose Sosa kulübümüzün ölçülerine uygun bir isim. Onunla ilgili geçmişte söylentiler olmuştu. Başkan olmanın dışında bu kulübün aynı zamanda bir taraftarıyım da ve transferin gerçekleşmesini çok isterim. Sosa'nın dönmesini hangi taraftar istemez. Sosa'nın yeniden Arjantin'e dönmesi tamamen onun tercihine bağlı" ifadelerini kullanmıştı.