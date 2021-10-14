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Trabzonspor Fenerbahçe maçı öncesi akıl oyunları!

Süper Lig'in 9. haftasında gözler Trabzonspor Fenerbahçe derbisinde olacak! Teknik direktör Abdullah Avcı, Fenerbahçe'yi yenerek hem liderliği ele geçirmek hem de psikolojik üstünlüğü almak istiyor. Fenerbahçe ise tüm planları galibiyet üzerine kurdu. Trabzonspor'un bu sezonki maçlarını mercek altına alan Vitor Pereira rakibi adeta ezberledi. İşte pazar günü oynanacak dev derbi öncesi iki ekipte son gelişmeler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2021 Perşembe 06:50
Trabzonspor Fenerbahçe maçı öncesi akıl oyunları!

TRABZONSPOR CEPHESİ...

Trabzonspor 3 puan alarak liderlik koltuğuna oturmaya kararlı. Ancak 6 futbolcunun sakatlığı teknik heyeti düşündürüyor.

Fırtına'da Dorukhan, Koita, Abdülkadir Parmak, Serkan ve İsmail Köybaşı'nın sakatlıkları devam ediyor. Hamsik'in durumu ise bugün belli olacak.

Trabzonspor Fenerbahçe maçı öncesi akıl oyunları!

AVCI SİFTAH PEŞİNDE

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile kendi sahasında hiç büyük maç kazanamadı. G.Saray ve F.Bahçe'ye kaybeden Avcı bu kez mutlak kazanmak istiyor.

Trabzonspor Fenerbahçe maçı öncesi akıl oyunları!

BİLETLER 1 SAATTE BİTTİ

Derbi için satışa çıkarılan 20 bine yakın bilet 1 saat içinde tükendi. 20 bin taraftar, Trabzonspor'un bu sezon iç sahada en fazla seyirci sayısı olacak.

Trabzonspor Fenerbahçe maçı öncesi akıl oyunları!

FENERBAHÇE CEPHESİ...

F.Bahçe'de Vitor Pereira milli takımda gol atan formda Serdar Dursun'u ve iyileşen Tisserand'ı ilk 11'de sahaya sürebilir...

Trabzonspor Fenerbahçe maçı öncesi akıl oyunları!

GÖREV VEREBİLİR

Vitor Pereira, Letonya maçında golümüzü atan Serdar Dursun'la idmanda özel olarak ilgilendi. Golcü futbolcu derbiye ilk 11'de başlayabilir.

Trabzonspor Fenerbahçe maçı öncesi akıl oyunları!

TISSERAND HAZIR

Tisserand idmanlarda hazır görünüyor. F.Bahçe daha önce Szalai-Kim-Tisserand ile 4 maçta sadece 1 gol yedi. Bu üçlü Trabzon'da da sahnede olabilir.

Trabzonspor Fenerbahçe maçı öncesi akıl oyunları!

SERDAR'A ÖZEL GÖZLÜK

Norveç maçında gözüne darbe alan Serdar Aziz düz koşulara başladı. Tecrübeli stoper derbide görev verilirse, özel bir gözlükle sahaya çıkacak.

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