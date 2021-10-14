Trabzonspor Fenerbahçe maçı öncesi akıl oyunları!

TRABZONSPOR CEPHESİ... Trabzonspor 3 puan alarak liderlik koltuğuna oturmaya kararlı. Ancak 6 futbolcunun sakatlığı teknik heyeti düşündürüyor. Fırtına'da Dorukhan, Koita, Abdülkadir Parmak, Serkan ve İsmail Köybaşı'nın sakatlıkları devam ediyor. Hamsik'in durumu ise bugün belli olacak.

AVCI SİFTAH PEŞİNDE Trabzonspor, Abdullah Avcı ile kendi sahasında hiç büyük maç kazanamadı. G.Saray ve F.Bahçe'ye kaybeden Avcı bu kez mutlak kazanmak istiyor.