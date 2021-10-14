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TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI HABERİ: Fenerbahçeli Dimitris Pelkas Trabzonspor maçı öncesi konuştu! "Yeniden deneyeceğim"

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin Yunan yıldızı Dimitris Pelkas, Trabzonspor ile Süper Lig'in 9. haftasında oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu. Pelkas, Yunan basınına yaptığı açıklamada, Trabzonspor maçında gol atmak istediğini söyledi. Öte yandan Pelkas, geçtiğimiz sezon olduğu gibi, yeniden Trabzonspor kalesini uzaktan yoklayacağını ifade etti. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2021 Perşembe 10:29 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2021 Perşembe 14:24
TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI HABERİ: Fenerbahçeli Dimitris Pelkas Trabzonspor maçı öncesi konuştu! "Yeniden deneyeceğim"

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında, deplasmanda Trabzonspor ile önemli bir maça çıkacak. Milli arada bordo-mavililere dair çalışmalarını yürüten sarı lacivertlilerde Dimitris Pelkas, Yunanistan milli takımıyla oynadığı maçlar sonrası ülkesinin basınına konuştu.

Pelkas konuşmasında, geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da Trabzonspor ağlarını sarsmak istediğini ifade etti. Yıldız isim, "Bizim adımıza zor bir maç olacağını söylemek durumundayım. Tabii ki gol atmak istiyorum ama en önemlisi kazanmak." dedi.

"UZAK ŞUTLARIMI YENİDEN DENEYECEĞİM"
Pelkas, konuşmasının devamında, "Geçtiğimiz sezon uzaktan çektiğim şutla gol atmıştım, bu maçta da uzaktan şutlar deneyeceğim." ifadelerini kullandı.

Pelkas, bu sezon toplamda 5 müsabakada forma giyerken henüz gol veya asist üretemedi.

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