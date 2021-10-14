SON DAKİKA: Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin hakemi Ali Şansalan oldu!

Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı. Buna göre Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin hakemi Ali Şansalan oldu.



İşte haftanın diğer maçları ve hakemleri;

Başakşehir-Beşiktaş: Atilla Karaoğlan

Galatasaray-Konyaspor: Arda Kardeşler

Giresunspor-Rizespor: Erkan Özdamar

Sivasspor-Antalyaspor: Mete Kalkavan

Adana Demirspor-Yeni Malatyaspor: Fırat Aydınus

Kasımpaşa-Göztepe: Cüneyt Çakır

Altay-Fatih Karagümrük: Suat Arslanboğa

Alanyaspor-Kayserispor: Ümit Öztürk

Hatayspor-Gaziantep FK: Zorbay Küçük