Haberler Fenerbahçe SON DAKİKA: Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin hakemi Ali Şansalan oldu!

SON DAKİKA: Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin hakemi Ali Şansalan oldu!

Son dakika haberi... Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe derbisini Ali Şansalan yönetecek. Şansalan’ın yardımcılıklarını Kerem Aksoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Bahattin Şimşek görevlendirildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2021 Perşembe 13:16 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2021 Perşembe 13:28
SON DAKİKA: Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin hakemi Ali Şansalan oldu!

Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı. Buna göre Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin hakemi Ali Şansalan oldu.

İşte haftanın diğer maçları ve hakemleri;

Başakşehir-Beşiktaş: Atilla Karaoğlan
Galatasaray-Konyaspor: Arda Kardeşler
Giresunspor-Rizespor: Erkan Özdamar
Sivasspor-Antalyaspor: Mete Kalkavan
Adana Demirspor-Yeni Malatyaspor: Fırat Aydınus
Kasımpaşa-Göztepe: Cüneyt Çakır
Altay-Fatih Karagümrük: Suat Arslanboğa
Alanyaspor-Kayserispor: Ümit Öztürk
Hatayspor-Gaziantep FK: Zorbay Küçük

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