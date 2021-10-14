SON DAKİKA: Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin hakemi Ali Şansalan oldu!

Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı. Buna göre Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin hakemi Ali Şansalan oldu.
İşte haftanın diğer maçları ve hakemleri;
Başakşehir-Beşiktaş: Atilla Karaoğlan
Galatasaray-Konyaspor: Arda Kardeşler
Giresunspor-Rizespor: Erkan Özdamar
Sivasspor-Antalyaspor: Mete Kalkavan
Adana Demirspor-Yeni Malatyaspor: Fırat Aydınus
Kasımpaşa-Göztepe: Cüneyt Çakır
Altay-Fatih Karagümrük: Suat Arslanboğa
Alanyaspor-Kayserispor: Ümit Öztürk
Hatayspor-Gaziantep FK: Zorbay Küçük