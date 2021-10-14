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Fenerbahçe'de Trabzonspor derbisi öncesi Pereira'dan karar! Mesut Özil ve Jose Sosa...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek sarı lacivertliler, dev derbi öncesi çalışmalarına devam ediyor. Fenerbahçe Teknik direktörü Vitor Pereira, Trabzonspor derbisinde sahaya süreceği ilk 11'ini hemen hemen netleştirdi. Pereira bu bağlamda, Trabzonspor derbisine özel bir sistem geliştir. Portekizli çalıştırıcı, Luiz Gustavo'yu rahatlatacak bir orta saha düşünüyor ve Mesut Özil ile Jose Sosa planı üzerinde duruyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2021 Perşembe 11:01
Fenerbahçe'de Trabzonspor derbisi öncesi Pereira'dan karar! Mesut Özil ve Jose Sosa...

Süper Lig'e verilen milli arayı zirvede ve moralli şekilde geçiren Fenerbahçe'de artık yeni hedef Trabzonspor deplasmanı... Sarı-lacivertlilerde Portekizli çalıştırıcı Vitor Pereira, bordo-mavili takımla oynayacakları maç öncesi yeni bir strateji geliştirdi. Pereira bu sezon ilk kez böyle bir karar aldı...

Fenerbahçe'de Trabzonspor derbisi öncesi Pereira'dan karar! Mesut Özil ve Jose Sosa...

HAZIRLIKLAR DEVAM ETTİ
Lider Fenerbahçe, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti. Sarı-lacivertli futbolcular antrenmanın ilk bölümünde dar alanda pas çalışmaları gerçekleştirdi. Çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe'de Trabzonspor derbisi öncesi Pereira'dan karar! Mesut Özil ve Jose Sosa...

MAÇ TRAFİĞİ ZORLADI
Fenerbahçe liderlik koltuğunda otursa da oyunuyla eleştiriliyor. Yeni sistem ve yeni oyuncuların yanı sıra sakatlıklar, yoğun maç trafiği sebebiyle sarı-lacivertliler fazlasıyla zorlandı. Bu durum oyuna da yansıdı. Milli ara sonrası ilk maç olan Trabzonspor mücadelesi ile bu tablonun değişeceği düşünülüyor.

Fenerbahçe'de Trabzonspor derbisi öncesi Pereira'dan karar! Mesut Özil ve Jose Sosa...

SOSA VE MESUT AYNI ANDA SAHADA
Takımda iyi futbolu sağlayacak iki yıldız isim var; Jose Sosa ve Mesut Özil... Sosa uzun süredir sakatlığı sebebiyle takımdan ayrıydı. Mesut da önce sakatlığı sonra gribal enfeksiyon nedeniyle düzenli forma giyemedi. Topla ilişkisi çok iyi olan ve oyun kuran ancak son dönemde bir arada oynayamayan bu iki ismin Trabzonspor maçında aynı anda görev yapması planlanıyor.

Fenerbahçe'de Trabzonspor derbisi öncesi Pereira'dan karar! Mesut Özil ve Jose Sosa...

BİRLİKTELİK DEVAM EDECEK
Mesut ve Sosa'nın önümüzdeki dönemde de birlikte oynaması isteniyor. Bunun temel sebebi takımın topu tutmakta ve oyun kurmakta zorlanması. Bu da rakibe daha fazla atak şansı veriyor. Ya da gol yendiğinde kapanan rakip savunmanın açılması bir hayli zorlaşıyor.

Fenerbahçe'de Trabzonspor derbisi öncesi Pereira'dan karar! Mesut Özil ve Jose Sosa...

GUSTAVO'NUN YÜKÜ HAFİFLEYECEK
Sosa ve Mesut sayesinde öncelikle Gustavo'nun yükü hafifleyecek ve futbolcunun daha çok kesici, savunma özelliği öne çıkacak. Oyun kurma yükü ise daha çok Sosa ve Mesut da olacak.

Fenerbahçe'de Trabzonspor derbisi öncesi Pereira'dan karar! Mesut Özil ve Jose Sosa...

GUSTAVO'NUN YÜKÜ HAFİFLEYECEK
Sosa ve Mesut sayesinde öncelikle Gustavo'nun yükü hafifleyecek ve futbolcunun daha çok kesici, savunma özelliği öne çıkacak. Oyun kurma yükü ise daha çok Sosa ve Mesut da olacak.

Fenerbahçe'de Trabzonspor derbisi öncesi Pereira'dan karar! Mesut Özil ve Jose Sosa...

VİDEOLU UYARI
Milliyet'in haberine göre, Teknik Direktör Vitor Pereira'nın ekibi her maç sonrası oyuncuların hatalarını gösteren kısa videolar hazırlıyor. Maçın ardından sıcağı sıcağına oyuncularla yapılan özel toplantılarda Portekizli hoca bu eksikleri anlatıyor. Bu çalışmayla oyuncuların hatalardan ders alarak ilerleyen maçlarda benzer yanlışları yapmamaları hedefleniyor.

Fenerbahçe'de Trabzonspor derbisi öncesi Pereira'dan karar! Mesut Özil ve Jose Sosa...

LİGDE İLK KEZ
Öte yandan tecrübeli futbolcular Mesut Özil ve Jose Sosa, Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda ilk kez bir maça aynı anda ilk 11'de başlamış olacak. Teknik direktör Vitor Pereira, ligin ilk bölümünde bu oyuncuları birbiriyle yer değiştiriyor ya da aynı anda sahada tercih etmiyordu.

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