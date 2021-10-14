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FENERBAHÇE HABERLERİ- Vitor Pereira o yıldızlardan vazgeçmiyor

Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerde zorlu karşılaşma öncesi Vitor Pereira'nın tercihleri dikkat çekti. Portekizli hoca; Altay Bayındır, Kim Min Jae, Attila Szalai ve Luiz Gustavo'yu hiç kesmedi. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2021 Perşembe 10:51
FENERBAHÇE HABERLERİ- Vitor Pereira o yıldızlardan vazgeçmiyor

Kaleci Altay Bayındır, defansta Kim Min Jae ve Attila Szalai ikilisi ve defansif orta saha Luiz Gustavo, Pereira tarafından hiç kesilmedi.

Altay, 8 maçta 3 kez kalesini gole kapatırken kurtarış yüzdesi yüzde 74 oranında seyretti.

Defansta artık uyumlu bir ikili olan Kim Min Jae ve Szalai ise çok iyi bir seviye yakaladı.

7 maçta oynayan Kim, yüzde 87'lik pas isabeti, maç başına 3.7'lik hava topu kapma ve yüzde 71'lik ikili mücadele kazanma oranıyla dikkat çekti.

Szalai de yüzde 75'lik pas isabeti, 2.6'lık hava topu kapma ve yüzde 60'lık ikili mücadele kazanma oranı tutturdu.

Takımın hiç vazgeçmediği Luiz Gustavo ise yüzde 86'lık pas isabeti, yüzde 50'lik ikili mücadele kazanma ve 1.6'lık top kapma oranıyla öne çıktı ve 1 kez de gol atma mutluluğu yaşadı.

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