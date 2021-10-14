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FENERBAHÇE HABERLERİ - Marcel Tisserand ve Serdar Dursun'dan Vitor Pereira'ya mesaj var! Trabzonspor maçında...

Ligde bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de gözler pazar günü oynanacak Trabzonspor maçına çevrildi. Teknik direktör Vitor Pereira'nın kritik mücadeleye nasıl bir 11'le çıkacağı merak konusu olurken, sakatlığını atlatan Marcel Tisserand ile A Milli Takım'da gol sevinci yaşayan Serdar Dursun, Portekizli hocaya mesaj yolladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2021 Perşembe 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ - Marcel Tisserand ve Serdar Dursun'dan Vitor Pereira'ya mesaj var! Trabzonspor maçında...

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi Serdar Dursun ile Marcel Tisserand, Vitor Pereira'nın ilk 11 planlarını gözden geçirmesine neden oldu. Beklenti, Portekizli hocanın deplasmandaki karşılaşmaya tek forvetle çıkması, ileri uçta da Mergim Berisha'nın görev yapmasıydı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Marcel Tisserand ve Serdar Dursun'dan Vitor Pereira'ya mesaj var! Trabzonspor maçında...

Ancak Serdar Dursun'un Letonya maçında oyuna girdikten sonra attığı gol ve etkili futbolu, Samandıra'da havayı değiştirdi. Pereira'nın, formda ve moralli Serdar'la maça başlamayı da gündeme aldığı gelen haberler arasında.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Marcel Tisserand ve Serdar Dursun'dan Vitor Pereira'ya mesaj var! Trabzonspor maçında...

ESKİ KURGUYA DÖNEBİLİR

Savunmada ise Tisserand kurguyu değiştirebilir. Takımla çalışmalara başlayan Demokratik Kongolu oyuncu hazır bir görüntü çiziyor. Bu mevkide Kim ve Szalai'nin yanında Serdar Aziz ya da Novak'tan birisine görev vermeyi düşünen Pereira'nın Tisserand'ı tercih edebileceği ifade ediliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Marcel Tisserand ve Serdar Dursun'dan Vitor Pereira'ya mesaj var! Trabzonspor maçında...

Tisserand sakatlanana kadar savunmada Kim ve Szalai ile birlikte çok iyi bir uyum yakalamış, bu 3'lünün bir arada oynadığı 4 maçta Fenerbahçe kalesinde tek gol görmüştü.

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