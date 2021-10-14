FENERBAHÇE HABERLERİ - Marcel Tisserand ve Serdar Dursun'dan Vitor Pereira'ya mesaj var! Trabzonspor maçında...

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi Serdar Dursun ile Marcel Tisserand, Vitor Pereira'nın ilk 11 planlarını gözden geçirmesine neden oldu. Beklenti, Portekizli hocanın deplasmandaki karşılaşmaya tek forvetle çıkması, ileri uçta da Mergim Berisha'nın görev yapmasıydı.
Ancak Serdar Dursun'un Letonya maçında oyuna girdikten sonra attığı gol ve etkili futbolu, Samandıra'da havayı değiştirdi. Pereira'nın, formda ve moralli Serdar'la maça başlamayı da gündeme aldığı gelen haberler arasında.
ESKİ KURGUYA DÖNEBİLİR
Savunmada ise Tisserand kurguyu değiştirebilir. Takımla çalışmalara başlayan Demokratik Kongolu oyuncu hazır bir görüntü çiziyor. Bu mevkide Kim ve Szalai'nin yanında Serdar Aziz ya da Novak'tan birisine görev vermeyi düşünen Pereira'nın Tisserand'ı tercih edebileceği ifade ediliyor.