Başbaşa görüştü

Vitor Pereira dün Serdar Dursun ile özel bir görüşme yaptı. Portekizli hocanın, A Milli Takım formasıyla Letonya'ya şık bir kafa golü atan tecrübeli oyuncuyu kutladığı ve aynı performansı Trabzonspor karşısında da kendisinden beklediğini ilettiği öğrenildi.

SERDAR'DA GEÇ KALINDI

Öte yandan Fenerbahçe'nin eski hocası Erol Bulut, "Serdar Dursun, Milli Takım'a çok geç alındı. Geçen yıl çağrılmalıydı. Bundesliga 2'de Darmstadt gibi takımda 29 gol atmak çok zordur" dedi. Bulut ayrıca, "Benden önce 6.,7. olan bir F.Bahçe vardı. Avrupa kupalarına katılmasında payım var" diye konuştu.