Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Trabzonspor Fenerbahçe derbi maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta? | Süper Lig

TRABZONSPOR- FENERBAHÇE MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

Trabzonspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

📺 TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı 17 Ekim Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

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🤔 FENERBAHÇE'DE ENNER VALENCIA BELİRSİZLİĞİ!

Fenerbahçe, mücadele için Trabzon şehrine cumartesi öğleden sonra geçecek. Valencia kafileye ya ucu ucuna yetişecek ya da yetişemeyip İstanbul'da kalacak.

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📉 TRABZONSPOR'DA HEDEF ZİRVE!

Süper Lig'e hızlı bir giriş yapan iki ekip kozlarını paylaşacak. Zirve yarışı kıyasıya devam ediyor. İki takım da zirvede yer almak istiyor. Öte yandan Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetimindeki ilk Fenerbahçe gelibiyetini de elde etmek istiyor.

👉 FENERBAHÇE'DE SON DURUM NE?

Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maç öncesinde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Diego Rossi, Bright Osayi-Samuel ve Mert Hakan Yandaş takımdan ayrı özel programlar eşliğinde idmanı tamamladı. Antrenmanlarını bir süredir bireysel sürdüren Marcel Tisserand, kademeli olarak takımla çalışmalara başladı.

📋 BİLETLER TÜKENDİ!

17 Ekim Pazar günü Fenerbahçe'yi, Akyazı'da konuk edecek olan Trabzonspor'da, biletlerin tamamı tükendi. 7 Ekim'de satışa sunulan biletlere taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Pandemi nedeniyle yüzde 50 taraftarın alınacağı müsabakayı 19 bin 760 taraftarın izlemesi bekleniyor. Bu rakam pandemi sonrası Trabzonspor'un ulaşacağı en yüksek rakam olacak.

MAREK HAMSIK'İN DURUMU BELLİ OLACAK!

Slovakya'nın Hırvatistan ile 2-2 berabere kaldığı maçta 1 asiste imza atan ve sakatlanarak oyundan ayrılan Trabzonsporlu Marek Hamsik'in durumu çekilecek MR sonrası netlik kazanacak.

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Slovakya'nın Hırvatistan ile oynadığı maçta kullandığı köşe vuruşunun ardından ayağından yaşadığı sakatlık sonrası 41. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Marek Hamsik'in durumu, çekilecek olan MR'ın ardından netlik kazanacak.

⛔ FENERBAHÇE'DEN BAKASETAS'A ÖZEL ÖNLEM!

Özellikle Bakasetas'ı adım adım takip etmesi için bir oyuncusunu görevlendirecek olan Vitor Pereira'nin 2-1 kazandıkları Hatayspor karşılaşmasında olduğu gibi bu zorlu deplasmanda da topu rakibe bırakmayı planlıyor. Önceliği rakibini durdurmak olacak Fenerbahçe, hızlı hücumlarla Trabzon'da gol arayacak.