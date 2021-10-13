Fenerbahçeli Kim Min-Jae'ye Kore futbol efsanesinden övgüler! "Türkiye'ye transferi sonrası..."

Güney Kore futbolunun efsane isimlerinden Jeong-Woon Ko, ülkesinin basınına yaptığı açıklamada Fenerbahçeli Kim Min-Jae'den övgü dolu sözlerle bahsetti. Kim'in, özellikle İran maçındaki performansından baheden Jeong-Woon Ko, yıldız ismin Fenerbahçe'ye transferi sonrası kendisini geliştirdiğini aktardı. İşte o sözler...

"Kim Min-Jae, İran maçında kendisine verilen görevden fazlasını yaptı. Sadece savunma alanında değil, orta sahada da durmaksızın koşarak İran'ın hücumlarını engelledi. İran, Kore ceza sahası içinde önemli bir hücum fırsatı yakalayamadı. Çünkü Kim Min-Jae, İran forvetlerine nefes aldırmadı ve onları sıkıca bağladı.