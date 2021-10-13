Haberler Fenerbahçe Fenerbahçeli Kim Min-Jae'ye Kore futbol efsanesinden övgüler! "Türkiye'ye transferi sonrası..."

Fenerbahçeli Kim Min-Jae'ye Kore futbol efsanesinden övgüler! "Türkiye'ye transferi sonrası..."

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı Kim Min-Jae kısa sürede izleyenleri kendine hayran bırakırken, Güney Kore milli takımı ile de (Suriye-İran maçları) büyük işler başardı. Güney Kore futbol efsanesi Jeong-Woon Ko, Kim Min-Jae'nin İran maçı performansını değerlendirirken, yıldız ismin Türkiye'ye transferi sonrası futbolunun geliştiğini aktardı. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2021 Çarşamba 11:28 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2021 Çarşamba 12:31
Fenerbahçeli Kim Min-Jae'ye Kore futbol efsanesinden övgüler! "Türkiye'ye transferi sonrası..."

Güney Kore futbolunun efsane isimlerinden Jeong-Woon Ko, ülkesinin basınına yaptığı açıklamada Fenerbahçeli Kim Min-Jae'den övgü dolu sözlerle bahsetti. Kim'in, özellikle İran maçındaki performansından baheden Jeong-Woon Ko, yıldız ismin Fenerbahçe'ye transferi sonrası kendisini geliştirdiğini aktardı. İşte o sözler...

Fenerbahçeli Kim Min-Jae'ye Kore futbol efsanesinden övgüler! "Türkiye'ye transferi sonrası..."

"Kim Min-Jae, İran maçında kendisine verilen görevden fazlasını yaptı. Sadece savunma alanında değil, orta sahada da durmaksızın koşarak İran'ın hücumlarını engelledi. İran, Kore ceza sahası içinde önemli bir hücum fırsatı yakalayamadı. Çünkü Kim Min-Jae, İran forvetlerine nefes aldırmadı ve onları sıkıca bağladı.

Fenerbahçeli Kim Min-Jae'ye Kore futbol efsanesinden övgüler! "Türkiye'ye transferi sonrası..."

"BÜYÜK OYNAMAYA BAŞLADI"
Kim Min-Jae, Türkiye Süper Ligi'ne transfer olmasının ardından büyük oynamaya başladı ve değerine değer katıyor. O, 1.90 boyunda ve rakip forvetlerin onunla çarpışabilme ihtimali yok. Uzun boyuna rağmen çok hızlı. İran'ın Taremi - Azmoun - Jahanbakhsh'tan oluşan forvet hattının zayıflamasında katkıda bulundu. Kim Min-Jae, orta saha oyuncularıyla çok iyi iletişim kurdu ve takımının deplasmandan 1 puanla dönmesinde büyük katkıta bulundu."

Fenerbahçeli Kim Min-Jae'ye Kore futbol efsanesinden övgüler! "Türkiye'ye transferi sonrası..."

90 DAKİKA SAHADA KALDI
Öte yandan Kim Min-Jae, 2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri A Grubu'nda oynanan İran - Güney Kore maçında 90 dakika sahada kaldı.

Fenerbahçeli Kim Min-Jae'ye Kore futbol efsanesinden övgüler! "Türkiye'ye transferi sonrası..."

Kim Min-Jae, bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 9 maça çıktı.

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