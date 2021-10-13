Fenerbahçeli Kim Min-Jae'ye Kore futbol efsanesinden övgüler! "Türkiye'ye transferi sonrası..."

Güney Kore futbolunun efsane isimlerinden Jeong-Woon Ko, ülkesinin basınına yaptığı açıklamada Fenerbahçeli Kim Min-Jae'den övgü dolu sözlerle bahsetti. Kim'in, özellikle İran maçındaki performansından baheden Jeong-Woon Ko, yıldız ismin Fenerbahçe'ye transferi sonrası kendisini geliştirdiğini aktardı. İşte o sözler...
"Kim Min-Jae, İran maçında kendisine verilen görevden fazlasını yaptı. Sadece savunma alanında değil, orta sahada da durmaksızın koşarak İran'ın hücumlarını engelledi. İran, Kore ceza sahası içinde önemli bir hücum fırsatı yakalayamadı. Çünkü Kim Min-Jae, İran forvetlerine nefes aldırmadı ve onları sıkıca bağladı.
"BÜYÜK OYNAMAYA BAŞLADI"
Kim Min-Jae, Türkiye Süper Ligi'ne transfer olmasının ardından büyük oynamaya başladı ve değerine değer katıyor. O, 1.90 boyunda ve rakip forvetlerin onunla çarpışabilme ihtimali yok. Uzun boyuna rağmen çok hızlı. İran'ın Taremi - Azmoun - Jahanbakhsh'tan oluşan forvet hattının zayıflamasında katkıda bulundu. Kim Min-Jae, orta saha oyuncularıyla çok iyi iletişim kurdu ve takımının deplasmandan 1 puanla dönmesinde büyük katkıta bulundu."