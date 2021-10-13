Fenerbahçe için Fabricio Bustos transferinde yeni gelişme! İmza...

Fenerbahçe'nin yaz transfer sezonunda kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı Fabricio Bustos transferine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe'nin yaz transfer sezonunda kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı Fabricio Bustos transferine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.
Bustos, Arjantin basınına yaptığı açıklamada, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğiniifade etti. Öte yandan yıldız futbolcu, Independiente'nin kendisine yaptığı yeni sözleşme teklifini reddettiği ifade edildi.
FENERBAHÇE'YE GÜN DOĞDU
Haziran 2022'de Independiente ile sözleşmesi sona erecek 25 yaşındaki sağ bek için Fenerbahçe'nin yeniden devreye gireceği aktarıldı.
İMZA İMKANI...
Bununla beraber Fenerbahçe'nin, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren Fabricio Bustos'a imza attırabilme ihtimali bulunuyor.
FABRICIO BUSTOS KİMDİR?
28 Ninsan 1996'da Ajrantin'de dünyaya gelen Fabricio Bustos, 1.67 boyunda ve sağ kanat beki olarak görev alabiliyor. Kariyerine Independiente'de başlayan Bustos, 2016-17 yılında profesyonel oldu.
Bustos, kariyeri boyunca 36 maça çıkarken 2 gol 4 asist üretmişti.