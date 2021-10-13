Fenerbahçe için Fabricio Bustos transferinde yeni gelişme! İmza...

Fenerbahçe 'nin yaz transfer sezonunda kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı Fabricio Bustos transferine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Bustos, Arjantin basınına yaptığı açıklamada, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğiniifade etti. Öte yandan yıldız futbolcu, Independiente'nin kendisine yaptığı yeni sözleşme teklifini reddettiği ifade edildi.