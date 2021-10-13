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Fenerbahçe için Fabricio Bustos transferinde yeni gelişme! İmza...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, yaz transfer sezonunda Fabricio Bustos ile ilgilenmiş ancak oyuncunun kulübü Independiente'nin yüksek bonservis talebi nedeniyle transfer gerçekleşmemişti. Haziran 2022'de Bustos'un, Arjantin kulübüyle olan sözleşmesi sona erecek. Bustos, kendisine yapılan teklifi geri çevirdi ve Fenerbahçe'nin, oyuncuya o tarihte imza attırabilme ihtimali doğdu. İşte detaylar... | Fb haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2021 Çarşamba 10:46
Fenerbahçe için Fabricio Bustos transferinde yeni gelişme! İmza...

Fenerbahçe'nin yaz transfer sezonunda kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı Fabricio Bustos transferine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe için Fabricio Bustos transferinde yeni gelişme! İmza...

Bustos, Arjantin basınına yaptığı açıklamada, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğiniifade etti. Öte yandan yıldız futbolcu, Independiente'nin kendisine yaptığı yeni sözleşme teklifini reddettiği ifade edildi.

Fenerbahçe için Fabricio Bustos transferinde yeni gelişme! İmza...

FENERBAHÇE'YE GÜN DOĞDU
Haziran 2022'de Independiente ile sözleşmesi sona erecek 25 yaşındaki sağ bek için Fenerbahçe'nin yeniden devreye gireceği aktarıldı.

Fenerbahçe için Fabricio Bustos transferinde yeni gelişme! İmza...

İMZA İMKANI...
Bununla beraber Fenerbahçe'nin, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren Fabricio Bustos'a imza attırabilme ihtimali bulunuyor.

Fenerbahçe için Fabricio Bustos transferinde yeni gelişme! İmza...

FABRICIO BUSTOS KİMDİR?
28 Ninsan 1996'da Ajrantin'de dünyaya gelen Fabricio Bustos, 1.67 boyunda ve sağ kanat beki olarak görev alabiliyor. Kariyerine Independiente'de başlayan Bustos, 2016-17 yılında profesyonel oldu.

Fenerbahçe için Fabricio Bustos transferinde yeni gelişme! İmza...

Bustos, kariyeri boyunca 36 maça çıkarken 2 gol 4 asist üretmişti.

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