Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe haberleri | Sevilla Attila Szalai için devrede! 80 milyon Euro sonrası...

Fenerbahçe haberleri | Sevilla Attila Szalai için devrede! 80 milyon Euro sonrası...

Fenerbahçe ve Macaristan Milli Takımı formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Attila Szalai için gündeme gelen son takım Sevilla oldu. Monchi'nin ekibinin Attila Szalai'yi izlediği ve olumlu geri dönüş bildirdikleri öğrenildi. İspanyol ekibi, Jules Kounde'nin satışı sonrası yerini Attila Szalai ile doldurmak istiyor. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2021 Çarşamba 15:36
Fenerbahçe haberleri | Sevilla Attila Szalai için devrede! 80 milyon Euro sonrası...

Sevilla, önümüzdeki yaz için Fenerbahçe'den Attila Szalai'yi yakın takibe aldı. Estadio Deportivo'da yer alan habere göre; Fransız milli takımın stoperi Jules Kounde'yi gelecek yaz satmaya hazırlanan Sevilla, güvenilir bir stoper arayışı sonrası Attila Szalai'de karar kıldı.

Fenerbahçe haberleri | Sevilla Attila Szalai için devrede! 80 milyon Euro sonrası...

SEVILLA KESENİN AĞZINI AÇACAK

Monchi'nin scout ekibinin Attila Szalai'yi yakın takip altına aldığı belirtilirken, sezon içinde göstereceği performansın da transferde etkili olacağının altı çizildi.

Fenerbahçe haberleri | Sevilla Attila Szalai için devrede! 80 milyon Euro sonrası...

Jules Kounde'yi 80 milyon euro civarında bir rakama satmayı hedefleyen Sevilla'nın Attila Szalai için de kesenin ağzını açacağı vurgulandı.

Fenerbahçe haberleri | Sevilla Attila Szalai için devrede! 80 milyon Euro sonrası...

FENERBAHÇE 2 MİLYON EURO'YA ALDI

Fenerbahçe'nin Ocak 2021'de Apollon Limassol'dan 2 milyon euro'ya transfer ettiği Attila Szalai'nin Haziran 2025'e kadar sarı lacivertli kulüple sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe haberleri | Sevilla Attila Szalai için devrede! 80 milyon Euro sonrası...

ALİ KOÇ: "20 MİLYONUN ALTINI KONUŞMAM"

Fenerbahçe'ye transfer olduğunda 800 bin euro piyasa değeri olan Macar milli stoperin şu an değeri 11 milyon euro'ya kadar yükseldi.

Fenerbahçe haberleri | Sevilla Attila Szalai için devrede! 80 milyon Euro sonrası...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise Haziran ayında "Attila Szalai için 20 milyon euro'nun altını konuşmam bile." demişti.

SON DAKİKA