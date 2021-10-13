Fenerbahçe haberleri | Sevilla Attila Szalai için devrede! 80 milyon Euro sonrası...

Sevilla, önümüzdeki yaz için Fenerbahçe'den Attila Szalai'yi yakın takibe aldı. Estadio Deportivo'da yer alan habere göre; Fransız milli takımın stoperi Jules Kounde'yi gelecek yaz satmaya hazırlanan Sevilla, güvenilir bir stoper arayışı sonrası Attila Szalai'de karar kıldı.
SEVILLA KESENİN AĞZINI AÇACAK
Monchi'nin scout ekibinin Attila Szalai'yi yakın takip altına aldığı belirtilirken, sezon içinde göstereceği performansın da transferde etkili olacağının altı çizildi.
Jules Kounde'yi 80 milyon euro civarında bir rakama satmayı hedefleyen Sevilla'nın Attila Szalai için de kesenin ağzını açacağı vurgulandı.