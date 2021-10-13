Fenerbahçe haberleri | Sevilla Attila Szalai için devrede! 80 milyon Euro sonrası...

FENERBAHÇE 2 MİLYON EURO'YA ALDI Fenerbahçe'nin Ocak 2021'de Apollon Limassol'dan 2 milyon euro'ya transfer ettiği Attila Szalai'nin Haziran 2025'e kadar sarı lacivertli kulüple sözleşmesi bulunuyor.

ALİ KOÇ: "20 MİLYONUN ALTINI KONUŞMAM" Fenerbahçe'ye transfer olduğunda 800 bin euro piyasa değeri olan Macar milli stoperin şu an değeri 11 milyon euro'ya kadar yükseldi.