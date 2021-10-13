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FENERBAHÇE HABERLERİ! Serdar Dursun ile ilgili flaş itiraf! "Galatasaray..."

Fenerbahçe spor haberleri: A Milli Takım'ın Letonya ile karşı karşıya geldiği maçta Ay-Yıldızlılar'ın ilk golü Serdar Dursun'dan gelmişti. Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan golcü futbolcu, Milli Takım'da çıktığı ilk karşılaşmada gol sevinci yaşamıştı. Karagümrük eski başkanı Cengiz Günaydın, golcü futbolcu ile ilgili flaş bir itirafta bulundu. İşte Günaydın'ın o sözleri ve flaş Galatasaray detayı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2021 Çarşamba 11:25 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2021 Çarşamba 11:40
FENERBAHÇE HABERLERİ! Serdar Dursun ile ilgili flaş itiraf! "Galatasaray..."

A Milli Takım'ın Letonya maçında beraberlik golünü kaydeden Serdar Dursun, ay-yıldızlı formayı ilk kez terletti.

FENERBAHÇE HABERLERİ! Serdar Dursun ile ilgili flaş itiraf! "Galatasaray..."

Kritik gecede geri dönüşün fitilini ateşleyen 29 yaşındaki futbolcu ile ilgili Karagümrük eski başkanı Cengiz Günaydın Hürriyet'e açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE HABERLERİ! Serdar Dursun ile ilgili flaş itiraf! "Galatasaray..."

CENGİZ GÜNAYDIN KEŞFETTİ: HAYRAN KALDIM

O dönem de farklı özelliklere sahip olmasına rağmen yaşı nedeniyle bir türlü aradığı çıkışı yakalayamayan Serdar Dursun'u gerçek anlamda ilk keşfeden isim Karagümrük'ün o dönemki başkanı Cengiz Günaydın oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ! Serdar Dursun ile ilgili flaş itiraf! "Galatasaray..."

Serdar Dursun'u Beşiktaş ile Eskişehirspor U21 takımlarının hazırlık maçında seyrettiğini söyleyen Günaydın şunları söyledi: "Maç 4-4 bitti ama sahada görev yapan oyuncular içinde benim aklımda bir tek Serdar kaldı. Stiline hayran kalmıştım. Hemen peşine düştüm ama o alt ligleri istemiyor, Süper Lig'i arzuluyordu."

FENERBAHÇE HABERLERİ! Serdar Dursun ile ilgili flaş itiraf! "Galatasaray..."

"F.BAHÇE BAŞKANI ALİ KOÇ GOLCÜYÜ TERCİH ETTİ"

Karagümrük'ün eski başkanı Cengiz Günaydın, Serdar Dursun'un bu sezon Fenerbahçe'ye gelme macerasını da şöyle anlattı:

"Sayın Ali Koç çok tanınan önemli bir futbol büyüğümüze, geçen yıl Almanya'da oynayan bir futbolcuyu 'Alalım mı?' diye soruyor. Adını veremeyeceğim büyüğümüz "Onu alıp ne yapacaksın git Serdar Dursun'u al" diyor ve böylece futbolcunun Fenerbahçe macerası başlıyor."

FENERBAHÇE HABERLERİ! Serdar Dursun ile ilgili flaş itiraf! "Galatasaray..."

"GALATASARAY'A TEKLİF ETTİK İSTEMEDİLER"

Cengiz Günaydın "Bizden 4 futbolcu çeşitli takımlara gitti ama Serdar'a talip çıkmadı. Bu inanılır gibi değil. Yeni Malatya, Altınordu, Galatasaray'a önerdik istemediler.

FENERBAHÇE HABERLERİ! Serdar Dursun ile ilgili flaş itiraf! "Galatasaray..."

Sadece Trabzonspor 1461 takımına alabileceklerini belirti. O da olmayınca Almanya'ya Gürther Fürth'e gitti ve çıkışı başladı" dedi.

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