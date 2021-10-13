FENERBAHÇE HABERLERİ - O isme özel önlem! Vitor Pereira'nın Trabzonspor maçı planı hazır

Milli arayı yoğun tempoda Trabzon maçı hazırlıklarını sürdürerek geçiren Fenerbahçe'de planlar şekillenmeye başladı. Öğrencilerinin pestilini çıkaran teknik direktör Pereira, 3 puan hesapları yapıyor. Bir haftadır ekibiyle birlikte bordo-mavilileri analiz eden Portekizli hoca, deplasmanda oynanacak karşılaşmaya özel önlemler alarak çıkacak. Tecrübeli çalıştırıcı, rakibin hücumdaki etkili isimlerinden başta Bakasetas olmak üzere Nwakaeme ve Cornelius'a dikkat çekiyor.
BAKASETAS'A ÖZEL ADAM!
Özellikle Bakasetas'ı adım adım takip etmesi için bir oyuncusunu görevlendirecek olan Vitor Pereira'nin 2-1 kazandıkları Hatayspor karşılaşmasında olduğu gibi bu zorlu deplasmanda da topu rakibe bırakmayı planlıyor. Önceliği rakibini durdurmak olacak Fenerbahçe, hızlı hücumlarla Trabzon'da gol arayacak. Zirvedeki yerini korumayı planlayan sarı-lacivertliler, hem takipçisiyle puan farkını açmanın hem de gelecek haftalar öncesi rakiplerine gözdağı vermenin hesaplarını yapıyor.
257 MİLYON TL'YLE KAR REKORU
Fenerbahçe, Borsa İstanbul'da işlem gören kulüpler arasında elde ettiği karla rakiplerini solladı. Sarı-lacivertliler, 2021 yılı üçüncü çeyreğinde 257 milyon TL kar ile tarihinin en yüksek karına ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde 30.1 milyon TL zarar açıklayan kulübün toplam geliri 120 milyon TL'den 471 milyon TL'ye yükseldi. Fenerbahçe'nin bu artışta kripto para sektörüne girişin büyük etkisi oldu. Geçtiğimiz aylarda kulüp tarafından satışa sunulan 'Fenerbahçe Token'a gösterilen yoğun ilgi rakamların bu seviyeye çıkmasını sağladı.