FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır için flaş Ajax iddiası! Sezon sonu...

Fenerbahçe 'nin milli kalecisi Altay Bayındır için Avrupa'nın önde gelen kulüpleri teklifler hazırlamaya devam ediyor.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ın da transfer listesinde olan 23 yaşındaki eldiven için Ajax iddiaları gündeme gelmeye devam ediyor.