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FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır için flaş Ajax iddiası! Sezon sonu...

Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır, performansı ile dev kulüpleri kendisine hayran bırakmaya devam ediyor. Bu sezon tüm kulvarlarda toplamda 12 maça çıkan 23 yaşındaki file bekçisi kalesinde 12 gol görmüştü. Piyasa değerini 16 milyon Euro'ya kadar yükselten başarılı eldiven ile ilgili flaş Ajax iddiası gündeme geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2021 Çarşamba 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır için flaş Ajax iddiası! Sezon sonu...

Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır için Avrupa'nın önde gelen kulüpleri teklifler hazırlamaya devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır için flaş Ajax iddiası! Sezon sonu...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ın da transfer listesinde olan 23 yaşındaki eldiven için Ajax iddiaları gündeme gelmeye devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır için flaş Ajax iddiası! Sezon sonu...

Besoccer'in haberine göre Altay Bayındır için en ciddi adayların başında Hollanda ekibi Ajax geliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır için flaş Ajax iddiası! Sezon sonu...

Sezon sonunda 25 yaşındaki kaleci Onana'nın sözleşmesinin bitmesi nedeniyle arayışlara giren Hollanda ekibi Altay Bayındır'ı gözüne kestirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır için flaş Ajax iddiası! Sezon sonu...

Onana'nın sezon sonunda Inter'e transfer olma ihtimali üzerine harekete geçen Ajax, 23 yaşındaki Altay Bayındır için girişimlerini sıklaştırdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır için flaş Ajax iddiası! Sezon sonu...

Fenerbahçe'nin Altay Bayındır'dan beklentisi ise en az 20 milyon Euro...

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