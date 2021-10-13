FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır için flaş Ajax iddiası! Sezon sonu...

Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır için Avrupa'nın önde gelen kulüpleri teklifler hazırlamaya devam ediyor.
Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır için Avrupa'nın önde gelen kulüpleri teklifler hazırlamaya devam ediyor.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ın da transfer listesinde olan 23 yaşındaki eldiven için Ajax iddiaları gündeme gelmeye devam ediyor.
Besoccer'in haberine göre Altay Bayındır için en ciddi adayların başında Hollanda ekibi Ajax geliyor.
Sezon sonunda 25 yaşındaki kaleci Onana'nın sözleşmesinin bitmesi nedeniyle arayışlara giren Hollanda ekibi Altay Bayındır'ı gözüne kestirdi.
Onana'nın sezon sonunda Inter'e transfer olma ihtimali üzerine harekete geçen Ajax, 23 yaşındaki Altay Bayındır için girişimlerini sıklaştırdı.
Fenerbahçe'nin Altay Bayındır'dan beklentisi ise en az 20 milyon Euro...