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FENERBAHÇE HABERİ: İşte Vitor Pereira'nın derbi karnesi! (FB spor haberi)

F.Bahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın kariyer i boyunca çıktığı derbi maçlardaki performansı göz kamaştırıyor. Portekizli hoca 22 derbinin 12'sini kazandı. Pereira daha önce Trabzon'a karşı Fenerbahçe'nin başında çıktığı iki maçı da kazanmıştı... Bu tablo hem taraftarlara hem de camiaya öz güven veriyor. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2021 Çarşamba 06:50
FENERBAHÇE HABERİ: İşte Vitor Pereira'nın derbi karnesi! (FB spor haberi)

Sezonun ilk derbisinde pazar akşamı Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'de tüm hesapler galibiyet üzerine kurulmuş durumda. Takvim'in haberine göre; Sarı-Lacivertliler bu maçı kazanarak zirvede kalmayı hedeflerken teknik patron Pereira'nın da derbi karnesi herkesin cesaretini artırıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: İşte Vitor Pereira'nın derbi karnesi! (FB spor haberi)

DERBİ KARNESİ OLDUKÇA BAŞARILI

Vitor Pereira kariyeri boyuncu Porto, Olympiakos, Fenerbahçe ve Çin'in Shenhua takımlarında toplam 22 derbi maça çıktı. Portekizli teknik adam, bu derbilerin 12'sinden zaferle ayrılmayı başardı.

FENERBAHÇE HABERİ: İşte Vitor Pereira'nın derbi karnesi! (FB spor haberi)

22 MAÇTA 4 YENİLGİSİ VAR

Pereira bu derbilerin sadece 4'ünden puansız olarak ayrıldı. Pereira, pazar günü konuk olacağı Trabzonspor'a karşı ise kariyerinde 2 kez Fenerbahçe'nin başında sahaya çıktı.

FENERBAHÇE HABERİ: İşte Vitor Pereira'nın derbi karnesi! (FB spor haberi)

TRABZON'A KARŞI 2'DE 2 YAPTI

Pereira bu maçların ikisinden de galip çıkmayı başardı. Fenerbahçe camiasının şu andaki tek isteği Vitor Pereira'nın derbi maçlardaki performansının pazar akşamı da devam etmesi.

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