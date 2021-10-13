FENERBAHÇE HABERİ: İşte Vitor Pereira'nın derbi karnesi! (FB spor haberi)

Sezonun ilk derbisinde pazar akşamı Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'de tüm hesapler galibiyet üzerine kurulmuş durumda. Takvim'in haberine göre; Sarı-Lacivertliler bu maçı kazanarak zirvede kalmayı hedeflerken teknik patron Pereira'nın da derbi karnesi herkesin cesaretini artırıyor.