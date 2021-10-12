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Valencia'da aynı sıkıntı

Enner Valencia için yine dönüş çilesi gündemde. Ekvador Milli Takımı'nda olan yıldız ismin perşembeyi cumaya bağlayan gece Kolombiya ile maçı var.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2021 Salı 06:50
Valencia'da aynı sıkıntı
Enner Valencia için yine dönüş çilesi gündemde. Ekvador Milli Takımı'nda olan yıldız ismin perşembeyi cumaya bağlayan gece Kolombiya ile maçı var. Karşılaşmanın ardından uçağa binecek olan Valenica'nın dönüş yolculuğu ortalama 12-13 saat sürüyor. Bir gecikme yaşanmasa dahi tecrübeli ismin yorgunluk nedeniyle Trabzonspor karşısında yedek soyunması bekleniyor. Bu arada Valencia, Venezuela maçında penaltıdan attığı gole rağmen 2-1'lik yenilgiyi engelleyemedi. Son iki maçta 3 gole imza atan Enner, ülkesinin en golcü ismi olarak tarihe geçmişti.
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