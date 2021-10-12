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SPOR HABERLERİ - Eski yıldız Michael Frey'den Fenerbahçe sözleri! "Bedel ödedim"

Spor haberleri... Fenerbahçe'nin İsviçre ekibi Zürich'ten 2018/19 sezonunda kadroya kattığı ve sonrasında farklı takımlara kiralık olarak gönderdiği Michahel Frey, İsviçre basınına açıklamalarda bulundu. Son olarak gittiği Antwerp'te kariyerinin en iyi günlerini geçiren Frey yaptığı açıklamada Fenerbahçe günlerine dair de dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2021 Salı 19:35
SPOR HABERLERİ - Eski yıldız Michael Frey'den Fenerbahçe sözleri! "Bedel ödedim"

Fenerbahçe'den gittiği Antwerp'te kariyerinin en iyi günlerini geçiren Michael Frey, İsviçre basınına konuştu.

SPOR HABERLERİ - Eski yıldız Michael Frey'den Fenerbahçe sözleri! "Bedel ödedim"

Kendini geliştirmek için mücadele verdiğini söyleyen Frey, "Maçlarımı analiz ediyorum. Koşu hareketlerimi geliştiriyorum. Üst düzey forvetleri takip ediyorum ve sürekli daha iyi olmaya çalışıyorum. Ben futbol için yaşıyorum" dedi.

SPOR HABERLERİ - Eski yıldız Michael Frey'den Fenerbahçe sözleri! "Bedel ödedim"

Fenerbahçe'de geçirdiği kaotik dönemle ilgili de yorum yapan İsviçreli golcü, "Fenerbahçe'de inanılmaz bir tecrübe kazandım ancak bedel de ödedim. Şu anda bulunduğum yerden gayet memnunum" ifadelerini kullandı.

SPOR HABERLERİ - Eski yıldız Michael Frey'den Fenerbahçe sözleri! "Bedel ödedim"

İsviçre Milli Takımı'ndan davet bekleyip beklemediği sorulan 27 yaşındaki futbolcu, "Tabii ki takımda olmak isterim ancak Murat Yakın ve ekibine karşı herhangi bir alınganlığım yok. Şu anda heyecanı televizyondan yaşıyorum" diye konuştu.

SPOR HABERLERİ - Eski yıldız Michael Frey'den Fenerbahçe sözleri! "Bedel ödedim"

Bu sezon 12 maçta oynayan Frey, 12 gol atarken 1 de asist yaptı.

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