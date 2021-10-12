FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira'dan Trabzonspor derbisi kararı! Mesut Özil ve Jose Sosa ilk 11'e... (FB spor haberi)

Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de ilk 11 yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Gelişmeler en az 2-3 rotasyon olacağı yönünde... Son Kasımpaşa maçında onbirde başlayan Serdar Dursun'un tekrar kulübeye dönmesine kesin gözüyle bakılırken, Crespo'nun da 11'de başlama ihtimali az. Gözüne aldığı darbe nedeniyle tedavisi süren Serdar Aziz'in durumu ise önümüzdeki günlerde belli olacak. Ancak gözün hassasiyeti nedeniyle onun da Trabzon'a götürülse dahi yedek soyunma ihtimali yüksek.





FORVETTE BERISHA



Pereira alternatifler üzerinde çalışıyor... Portekizli hocanın, sakatlığı düzelen Sosa ile idmanlarda performansını yükselten Mesut Özil'i 11'e hazırladığı gelen haberler arasında. Serdar Aziz'in yetişmemesi durumunda 3'lü savunmaya ise Novak monte edilecek. Valencia'nın yorgun dönecek olması nedeniyle forvette yine Berisha olacak. Altay, Kim, Szalai, Gustavo, Ferdi ve Rossi forması garanti olan isimler. Diğer iki isim ise Osayi, Muhammed ve Pelkas arasından seçilecek.



