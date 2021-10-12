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FENERBAHÇE HABERLERİ: Pereira'nın Ferdi Kadıoğlu planı! Trabzonspor maçında...

Fenerbahçe spor haberleri: Süper Lig'in 9. haftasında lider Fenerbahçe en yakın takipçisi Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp puan farkını açmak istiyor. Zorlu karşılaşma öncesi Vitor Pereira'nın Ferdi Kadıoğlu planı ortaya çıktı. Tecrübeli teknik adam, genç yıldızı gizli silah olarak kullanmayı hedefliyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2021 Salı 08:00 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2021 Salı 08:53
FENERBAHÇE HABERLERİ: Pereira'nın Ferdi Kadıoğlu planı! Trabzonspor maçında...

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları milli takımda olan oyunculardan yoksun olarak tüm hızıyla devam ederken, sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Vitor Pereira, bu mücadeleye özel hazırlık yapıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Pereira'nın Ferdi Kadıoğlu planı! Trabzonspor maçında...

Sabah'ın haberine göre; Portekizli teknik adam, lider gideceği Trabzon deplasmanından aynı şekilde dönmek isterken, bu sezonun yıldız isimlerinden Ferdi Kadıoğlu'na Trabzonspor'u ters pozisyonlarda yakalama adına farklı görevler verdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Pereira'nın Ferdi Kadıoğlu planı! Trabzonspor maçında...

ÖN ALANDA BASKIDAN VAZGEÇMEYİN!

Pereira, 22 yaşındaki oyuncusundan topla çizgiden içeri doğru kat etmesini ve savunmanın dengesini bozmasını istedi. Portekizli çalıştırıcı, böylelikle hem hücuma bir fazla kişi yollamayı hem de rakibin savunmasında paylaşım sorunu oluşturmayı amaçlıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Pereira'nın Ferdi Kadıoğlu planı! Trabzonspor maçında...

Bununla birlikte ön alanda baskıyı çok önemseyen Pereira, tüm hücum oyuncularına bu baskıdan asla vazgeçmemelerini öğütlüyor.

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