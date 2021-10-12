FENERBAHÇE HABERLERİ - Müthiş istatistik! Fenerbahçe savunma ile lider (FB spor haberi)

Vitor Pereira ile 3'lü defansa dönen F.Bahçe'nin pek çok alışkanlığı da değişti. Geçen sezon sarılacivertlilerin en büyük silahı duran toplardı. Bu sezon geride kalan 8 haftada duran toptan sadece 1 gol buldu. Ayrıca sarı-lacivertliler bu sezon ligde kafayla gol bulamayan 8 takımından birisi. Geçen sezon 14 kafa golü atılmıştı. Ligde 12 gol atabilen Kanarya, Konyaspor'la birlikte bu isatistikte 8. sırada. 102 şutla en fazla şut atan 9. takım. Liderliği getiren faktör ise savunma! Kim ve Szalai'li defans 6 golle Hatay ile birlikte en az gol yiyen takım.