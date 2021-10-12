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FENERBAHÇE HABERLERİ - Müthiş istatistik! Fenerbahçe savunma ile lider (FB spor haberi)

Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de o istatistik dikkat çekti. Teknik direktör Vitor Pereira ile duran toptan ve kafa ile gol bulma oranları düşen Fenerbahçe, gol+şut sayılarında da geride kaldı. Liderliği defansın başarısı getirdi. İşte tüm detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2021 Salı 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ - Müthiş istatistik! Fenerbahçe savunma ile lider (FB spor haberi)

Vitor Pereira ile 3'lü defansa dönen F.Bahçe'nin pek çok alışkanlığı da değişti. Geçen sezon sarılacivertlilerin en büyük silahı duran toplardı. Bu sezon geride kalan 8 haftada duran toptan sadece 1 gol buldu. Ayrıca sarı-lacivertliler bu sezon ligde kafayla gol bulamayan 8 takımından birisi. Geçen sezon 14 kafa golü atılmıştı. Ligde 12 gol atabilen Kanarya, Konyaspor'la birlikte bu isatistikte 8. sırada. 102 şutla en fazla şut atan 9. takım. Liderliği getiren faktör ise savunma! Kim ve Szalai'li defans 6 golle Hatay ile birlikte en az gol yiyen takım.

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