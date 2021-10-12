Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu alarmı! Galatasaray...

Süper Lig'de milli ara dönüşü Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, liderlik koltuğunda oturuyor. Sarı lacivertlilerde bu sezon performansıyla öne çıkan isimlerden birisi de Ferdi Kadıoğlu oldu.

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek genç yıldız için Galatasaray'ın devreye girmesi Fenerbahçe'yi harekete geçirdi. Genç oyuncu için yeni kontratın hazırlandığı ve önümüzdeki günlerde masaya oturulacağı belirlendi.