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Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu alarmı! Galatasaray...

Süper Lig'de milli ara dönüşü Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, liderlik koltuğunda oturuyor. Sarı lacivertlilerde bu sezon performansıyla öne çıkan isimlerden birisi de Ferdi Kadıoğlu oldu. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek genç yıldız için Galatasaray'ın devreye girmesi Fenerbahçe'yi harekete geçirdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2021 Salı 10:03
Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu alarmı! Galatasaray...

Süper Lig'de milli ara dönüşü Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, liderlik koltuğunda oturuyor. Sarı lacivertlilerde bu sezon performansıyla öne çıkan isimlerden birisi de Ferdi Kadıoğlu oldu.

Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu alarmı! Galatasaray...

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek genç yıldız için Galatasaray'ın devreye girmesi Fenerbahçe'yi harekete geçirdi. Genç oyuncu için yeni kontratın hazırlandığı ve önümüzdeki günlerde masaya oturulacağı belirlendi.

Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu alarmı! Galatasaray...

Başkan Ali Koç'un Ferdi'nin performansından çok memnun olduğu ve ücretine hak ettiği zammı yaparak takımda tutmak istediği bildirildi.

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