Euroleague'de rakip ALBA

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında bu akşam ALBA Berlin'e konuk oluyor. Mercedes-Benz Arena'daki mücadele TSİ 21.00'de başlayacak. Euroleague'deki ilk maçında Kızılyıldız'ı 61-57 yenen Fenerbahçe Beko, ikinci karşılaşmasında Panathinaikos'a 91-87 mağlup olmuştu. Sezona kötü başlayan Alba Berlin ise Barcelona'ya 96-64 ve ASVEL'e ise 71-67 kaybetti.



RİTMİ KONTROL ETMELİYİZ



Başantrenör Aleksandar Djordjevic, Alba Berlin'in yüksek tempoda oynayan ve hücumlarda etkili bir takım olduğunu belirterek, "Kendi gücümüzün farkında olmalı ve aynı zamanda savunmada rakibimizin artılarına odaklanarak onları durdurmalıyız. Maçın ritmini kontrol etmeli ve ribaundlarda üstünlük sağlamalarına izin vermemeliyiz" dedi.