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ALBA Berlin-Fenerbahçe Beko maçı CANLI

THY EuroLeague'de heyecan 3. hafta mücadeleleri ile sürüyor. EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, deplasmanda ALBA Berlin'e konuk oluyor. Karşılaşmanın canlı skor takibini haberimizden gerçekleştirebilirsiniz.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2021 Salı 20:56 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2021 Salı 21:21
ALBA Berlin-Fenerbahçe Beko maçı CANLI

THY EuroLeague'in 3. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda Alba Berlin ile karşı karşıya geliyor. İlk maçında Kızılyıldız'ı sahasında 61-57 yenen Fenerbahçe Beko, ikinci karşılaşmasında ise Panathinaikos OPAP'a 91-87 mağlup olmuştu. Sarı lacivertliler bu maçtan da galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Mücadelenin canlı skorunu fotomac.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

THY EuroLeague'de 2021-22 sezonu heyecan devam ediyor. 3. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda ALBA Berlin ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz...

CANLI SKOR

1. PERİYOT SONUCU: ALBA Berlin 18-19 Fenerbahçe Beko

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