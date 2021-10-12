ALBA Berlin-Fenerbahçe Beko maçı CANLI

THY EuroLeague'in 3. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda Alba Berlin ile karşı karşıya geliyor. İlk maçında Kızılyıldız'ı sahasında 61-57 yenen Fenerbahçe Beko, ikinci karşılaşmasında ise Panathinaikos OPAP'a 91-87 mağlup olmuştu. Sarı lacivertliler bu maçtan da galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Mücadelenin canlı skorunu fotomac.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

THY EuroLeague'de 2021-22 sezonu heyecan devam ediyor. 3. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda ALBA Berlin ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz...

CANLI SKOR

1. PERİYOT SONUCU: ALBA Berlin 18-19 Fenerbahçe Beko