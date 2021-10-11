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SPOR HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Trabzonspor derbisi öncesinde Enner Valencia'dan kötü haber!

Süper Lig'de ilk 8 hafta sonunda liderlik koltuğunun sahibi olan Fenerbahçe, milli aranın ardından Trabzonspor karşısında zorlu bir deplasmana çıkacak. Karşılaşmada hata yapmayarak liderliğini perçinlemek isteyen Sarı-Lacivertliler'e mücadele öncesi yıldız isim Enner Valencia'dan kötü haber geldi. İşte detaylar... (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2021 Pazartesi 06:50
SPOR HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Trabzonspor derbisi öncesinde Enner Valencia'dan kötü haber!

Fenerbahçe'de her milli arada yaşanan kriz bu kez daha büyük sıkıntıya yol açacak. Ekvador Milli Takımı ile son maçta Bolivya'ya iki gol atan Enner Valencia'nın perşembeyi cumaya bağlayan gece (15 Ekim) saat 00:00'da Kolombiya deplasmanında maçı var. Yani Kolombiya'daki karşılaşma ile sarı-lacivertlilerin Trabzon'la deplasmanda oynayacağı mücadele arasında sadece 67 saat zaman kalıyor…

SPOR HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Trabzonspor derbisi öncesinde Enner Valencia'dan kötü haber!

Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe, mücadele için Trabzon şehrine cumartesi öğleden sonra geçecek. Valencia kafileye ya ucu ucuna yetişecek ya da yetişemeyip İstanbul'da kalacak.

SPOR HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Trabzonspor derbisi öncesinde Enner Valencia'dan kötü haber!

Yetişse bile Ekvadorlu oyuncunun hem yorgunluk hem de yolculuk dolayısıyla Trabzon deplasmanında görev alması çok zor görülüyor. Pereira, maça yönelik hücum planını Berisha, Rossi ve Mesut üçlüsü üzerine yapıyor.

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