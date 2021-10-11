Pelkas’a milli moral 5 ay sonra gol attı

Başarılı oyuncu, omzundan yaşadığı sakatlık nedeniyle Süper Lig'in ilk 4 haftasında forma giyememişti. Sonrasında çıktığı 5 karşılaşmada skor üretemeyen Pelkas, Frankfurt karşısında bir de penaltı kaçırdı. Yunan yıldız, son golünü geçen sezon 3 Mayıs'ta Kadıköy'de oynanan lig maçında Erzurum'a atmıştı.

FIRTINA'YI DİNDİRMİŞTİ!

Pelkas geçen sezon Trabzon'da oynanan lig karşılaşmasında attığı golle Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren isimdi. Orta saha yakınlarında Ferdi'den aldığı pasla hareketlenen yıldız, yaklaşık 25 metreden füze gibi bir şutla Uğurcan'ı avlamıştı. Pereira'nın Pelkas'ı bu kez yedek soyundurup, gidişata göre şans vermesi bekleniyor.