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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den flaş karar! Ara transferde...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de transfer stratejisinde değişikliğe gidilmiş, genç oyuncuları ucuza alıp bonservis bedeli kazanılarak satma sistemine geçilmişti. Sarı-lacivertli kulüpte bu sisteme devam edileceği ifade edilirken, devre arası transfer dönemine dair de flaş bir karar alındı. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2021 Pazartesi 10:17 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2021 Pazartesi 10:21
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den flaş karar! Ara transferde...

Fenerbahçe geçtiğimiz yıllarda transferde sistem değişikliğine gitmişti. Sarı-lacivertli kulüp, uygun fiyata aldığı genç ve yetenekli isimleri hatırı sayılır bonservis bedellerine satarak mali durumunu düzeltmeyi planlamıştı. Bu kapsamda Fernandao, Giuliano ve Josef satışlarından kasaya 25 milyon euro civarında bir para koyan Fenerbahçe, bu stratejisine aynı şekilde devam ediyor. Altay, Szalai ve Kim Min-Jae gibi önemli gelir kaynaklarına sahip sarı-lacivertliler...

İlk etapta Ferdi, Osayi, Pelkas ve İrfan'ın da bu gruba dahil olması bekleniyor. Berisha ile Rossi de aynı düşünceyle kadroya katılan isimler. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre sportif başarıya aç olan sarı lacivertliler, devre arasında ise satış planlamıyor.

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