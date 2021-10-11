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FENERBAHÇE HABERLERİ: Transferde Muhammed Gümüşkaya sürprizi! Fenerbahçe'ye flaş teklif

Son dakika spor haberi: Boluspor'da kiralık oynadıktan sonra Fenerbahçe'ye dönen Muhammed Gümüşkaya gösterdiği performansla yıldızını parlatıyor. Teknik direktör Vitor Pereira'nın takımın başına geçmesiyle yeni sistemin bir parçası olan 20 yaşındaki futbolcu, Avrupa'nın dikkatini çekti. Belçika ekibi Club Brugge'ün, Muhammed Gümüşkaya'nın transferi için Fenerbahçe yönetiminden görüşme talep ettiği öğrenildi. Brugge yetkililerinin, Muhammed için hazırladıkları teklif de ortaya çıktı. İşte gündem yaratan gelişmenin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2021 Pazartesi 09:40
FENERBAHÇE HABERLERİ: Transferde Muhammed Gümüşkaya sürprizi! Fenerbahçe'ye flaş teklif

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira ile büyük patlama yapan Muhammed Gümüşkaya, Avrupa takımlarını peşine taktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Transferde Muhammed Gümüşkaya sürprizi! Fenerbahçe'ye flaş teklif

CLUB BRUGGE PEŞİNDE!
Yeni Asır'ın haberine göre; Sarı-lacivertlilere Muhammed Gümüşkaya için başvuran ilk takım ise Club Brugge oldu. Belçika ekibi hem Fenerbahçe ile hem de Muhammed ile görüşme talebinde bulundu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Transferde Muhammed Gümüşkaya sürprizi! Fenerbahçe'ye flaş teklif

ORTAK ÇALIŞMA TEKLİFİ!
Oyuncunun kariyerinde patlama yapma yaşında olduğunu düşünen Brugge'ün, Türkiye'nin futbolcu gelişimi için doğru olmadığı ve bu yüzden Muhammed için Fenerbahçe ile ortak çalışma programı üzerinde duruyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Transferde Muhammed Gümüşkaya sürprizi! Fenerbahçe'ye flaş teklif

Bu sezon Süper Lig'de 7, UEFA Avrupa Ligi'nde 4 maçta forma giyen genç futbolcu merkez orta saha ve kanat mevkilerinde forma giyebiliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Transferde Muhammed Gümüşkaya sürprizi! Fenerbahçe'ye flaş teklif

MUHAMMED GÜMÜŞKAYA KİMDİR?
Muhammed Gümüşkaya, 1 Ocak 2001 yılında İstanbul'da doğdu. Fenerbahçe altyapısında futbol hayatına başlayan Muhammed Gümüşkaya, alt yaş kategorilerinde forma giydi. Boluspor'da kiralık olarak 2020-2021 sezonunu geçirdi. Burada 22 resmi maça çıktı ve 4 gol attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Transferde Muhammed Gümüşkaya sürprizi! Fenerbahçe'ye flaş teklif

Vitor Pereira'nın gözdesi haline gelen Muhammed Gümüşkaya, on numara bölgesi, merkez orta saha ve kanatlarda forma giyiyor. 1.77 boyundaki oyuncunun Fenerbahçe ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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