FENERBAHÇE HABERLERİ: Transferde Muhammed Gümüşkaya sürprizi! Fenerbahçe'ye flaş teklif

CLUB BRUGGE PEŞİNDE!

Yeni Asır'ın haberine göre; Sarı-lacivertlilere Muhammed Gümüşkaya için başvuran ilk takım ise Club Brugge oldu. Belçika ekibi hem Fenerbahçe ile hem de Muhammed ile görüşme talebinde bulundu.