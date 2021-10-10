Mesut Özil'den Vitor Pereira'ya mesaj var! Trabzonspor derbisi öncesi bunu yaptı...

Gribi atlatan Mesut Özil yükselen grafiğiyle dikkat çekiyor. Yıldız oyuncu, önceki gün çabukluk çalışmasında partneri Nazım'ı geçerek fiziksel olarak 'hazırım' mesajı vermişti.
Antrenmanlarda da çok istekli olan Özil, antrenmanın ardından tesislerde kalarak tek başına çalışmaya devam etti. Pereira ile sıcak diyaloğu da objektiflere yansıyan Mesut'un Trabzonspor derbisinde forma giymek istediği ve bunu hocasına da ilettiği öğrenildi.
Mesut Özil bu sezon hem ligde hem Avrupa'da oynadığı 9 karşılaşmada 3 gol, 1 asistlik katkı sağladı. Özil bu mücadelelerde toplam 499 dakika süre aldı.