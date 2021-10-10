Mesut Özil'den Vitor Pereira'ya mesaj var! Trabzonspor derbisi öncesi bunu yaptı...

Antrenmanlarda da çok istekli olan Özil, antrenmanın ardından tesislerde kalarak tek başına çalışmaya devam etti. Pereira ile sıcak diyaloğu da objektiflere yansıyan Mesut'un Trabzonspor derbisinde forma giymek istediği ve bunu hocasına da ilettiği öğrenildi.