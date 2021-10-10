Kalitemize güveniyoruz

Fenerbahçe'nin Portekizli futbolcusu Miguel Crespo dünkü idmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 25 yaşındaki orta saha, Fenerbahçe'de oynamaktan dolayı çok mutlu olduğunu vurgularken, Trabzonspor karşılaşmasıyla ilgili olarak, "Çok önemli bir maç. Zor olacağını biliyoruz ama bizim de kalitemiz var. Onlar için de kolay olmayacak. Bu maçtan 3 puan almak istiyoruz" diye konuştu. KENDİ performansını da değerlendiren Crespo, "Henüz yeni geldim. Hocanın benden neler istediğini, takıma nasıl yardımcı olacağımı anlamaya çalışıyorum. Performansım maç maç daha da artacaktır. Kendimi oynadıkça bulacağım. Daha iyisini yapabilirim" ifadelerini kullandı. Mevki olarak 8 numaralı pozisyonda daha rahat hissettiğini dile getiren Portekizli, takıma ofansta ve defansta yardım etmek istediğini söyledi.



HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK



* Kazanma baskısı bence iyi. Daha fazla çalışmaya itiyor. Biz de her gün daha çok çalışıp bu kulübün hak ettiği şampiyonluğu kazanmak istiyoruz.

* Transferim çok çabuk gerçekleşti. Pereira'nın ilgisini duyunca gurur duydum. Kendisi büyük bir hoca. Gelişimim için yardımcı oluyor.

* Kariyerimi geliştirmek için buraya geldim. Milli takım da kariyer hedeflerimden biri. Burada çok çalışıp milli takıma seçilmek istiyorum.