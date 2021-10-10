Fenerbahçe ve Galatasaraylı sporcuların ortak yarıştığı Avrupa Gençler Kürek Şampiyonası'nda altın madalya kazandık!

Almanya'da düzenlenen Gençler Avrupa Kürek Şampiyonası'nda Türkiye, erkekler dört tek sınıfında altın madalya kazandı.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamada, Münih'te düzenlenen organizasyonda Enver Erman, Serkan Erkal, Kaan Yılmaz Aydın, Ali Ardıl İlgün'den oluşan milli takımın, 13 ülkenin mücadele ettiği dört tek sınıfında 6.25.62'lik dereceyle Avrupa şampiyonu olduğu belirtildi.

Kızlar iki tek sınıfında ise Aslıhan Naran Akkay ve Ruken Ülgey'den oluşan milli takımın Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya elde ettiği aktarıldı.

Erkekler tek çifte sınıfında Eren Efe Kara'nın altıncı, kızlar tek çifte kategorisinde ise Deniznur Serra Baykara'nın yedinci olarak organizasyonu tamamladığı kaydedildi.