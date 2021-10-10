Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ: İşte Vitor Pereira'nın Trabzonspor planı! Jose Sosa...

FENERBAHÇE HABERLERİ: İşte Vitor Pereira'nın Trabzonspor planı! Jose Sosa...

Süper Lig'de milli araya lider giren Fenerbahçe'de gözler Trabzonspor derbisine çevrildi. Zirvedeki yerini kaptırmak istemeyen sarı-lacivertliler zorlu deplasmandan mutlak 3 puan hedefliyor. Rakibi analiz eden Portekizli teknik adam Vitor Pereira, sakatlığını atlatıp takımla çalışmalara başlayan Arjantinli yıldız Jose Sosa ile ilgili flaş bir karar aldı. İşte Pereira'nın Trabzonspor maçı planı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2021 Pazar 13:23
FENERBAHÇE HABERLERİ: İşte Vitor Pereira'nın Trabzonspor planı! Jose Sosa...

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın oyun sisteminde önemli rol oynayan Jose Sosa'nın takımla başlaması yüzleri güldürdü.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İşte Vitor Pereira'nın Trabzonspor planı! Jose Sosa...

Alt adalesinde sertleşme şikayeti nedeniyle ligde sadece ilk 3 maçta forma giyebilen Jose Sosa, Süper Ligde 5 maç Avrupa Liginde ise 2 maç kaçırmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İşte Vitor Pereira'nın Trabzonspor planı! Jose Sosa...

Arjantinli tecrübeli yıldızın tam olarak iyileşmeden sahalara dönmesini sakıncalı bulan sağlık ekibinin yürüttüğü yoğun çabalar sonunda Sosa sakatlığından tamamen kurtulmuş olarak çalışmalara başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İşte Vitor Pereira'nın Trabzonspor planı! Jose Sosa...

Milli ara sonrası Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de Arjantinli yıldız idman açığını kapatmaya çalışırken, kadroya alınması konusunda engel kalmadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İşte Vitor Pereira'nın Trabzonspor planı! Jose Sosa...

EN AZ 1 DEVRE SAHADA OLACAK!
Sosa'nın dönüşü Fenerbahçe orta sahasında alternatifleri de artıracak. Portekizli çalıştırıcı Vitor Pereira'nın, tecrübeli isme Trabzon'da en az bir devre şans vermeyi planladığı bildirildi.

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