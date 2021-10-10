FENERBAHÇE HABERLERİ: İşte Vitor Pereira'nın Trabzonspor planı! Jose Sosa...

Milli ara sonrası Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Fenerbahçe 'de Arjantinli yıldız idman açığını kapatmaya çalışırken, kadroya alınması konusunda engel kalmadı.

EN AZ 1 DEVRE SAHADA OLACAK!

Sosa'nın dönüşü Fenerbahçe orta sahasında alternatifleri de artıracak. Portekizli çalıştırıcı Vitor Pereira'nın, tecrübeli isme Trabzon'da en az bir devre şans vermeyi planladığı bildirildi.