FENERBAHÇE HABERLERİ: İşte Vitor Pereira'nın Trabzonspor planı! Jose Sosa...

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın oyun sisteminde önemli rol oynayan Jose Sosa'nın takımla başlaması yüzleri güldürdü.
Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın oyun sisteminde önemli rol oynayan Jose Sosa'nın takımla başlaması yüzleri güldürdü.
Alt adalesinde sertleşme şikayeti nedeniyle ligde sadece ilk 3 maçta forma giyebilen Jose Sosa, Süper Ligde 5 maç Avrupa Liginde ise 2 maç kaçırmıştı.
Arjantinli tecrübeli yıldızın tam olarak iyileşmeden sahalara dönmesini sakıncalı bulan sağlık ekibinin yürüttüğü yoğun çabalar sonunda Sosa sakatlığından tamamen kurtulmuş olarak çalışmalara başladı.
Milli ara sonrası Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de Arjantinli yıldız idman açığını kapatmaya çalışırken, kadroya alınması konusunda engel kalmadı.
EN AZ 1 DEVRE SAHADA OLACAK!
Sosa'nın dönüşü Fenerbahçe orta sahasında alternatifleri de artıracak. Portekizli çalıştırıcı Vitor Pereira'nın, tecrübeli isme Trabzon'da en az bir devre şans vermeyi planladığı bildirildi.