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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Serdar Aziz alarmı

Son dakika Fenerbahçe haberleri... A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Serdar Aziz, sağlık ekibi tarafından takibe alındı. Norveç maçında darbeye bağlı göz travması geçiren tecrübeli oyuncunun bir iki günlük tedavi+dinlenme sonrası iyileşip, idmanlara dönmesi, Trabzon'a karşı da sahada yerini alması bekleniyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2021 Pazar 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Serdar Aziz alarmı
A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Serdar Aziz, sağlık ekibi tarafından takibe alındı. Norveç maçında darbeye bağlı göz travması geçiren tecrübeli oyuncunun bir iki günlük tedavi+dinlenme sonrası iyileşip, idmanlara dönmesi, Trabzon'a karşı da sahada yerini alması bekleniyor.
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