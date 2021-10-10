FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Serdar Aziz alarmı

Son dakika Fenerbahçe haberleri... A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Serdar Aziz, sağlık ekibi tarafından takibe alındı. Norveç maçında darbeye bağlı göz travması geçiren tecrübeli oyuncunun bir iki günlük tedavi+dinlenme sonrası iyileşip, idmanlara dönmesi, Trabzon'a karşı da sahada yerini alması bekleniyor.
AMilli Takım kadrosundan çıkarılan Serdar Aziz, sağlık ekibi tarafından takibe alındı. Norveç maçında darbeye bağlı göz travması geçiren tecrübeli oyuncunun bir iki günlük tedavi+dinlenme sonrası iyileşip, idmanlara dönmesi, Trabzon'a karşı da sahada yerini alması bekleniyor.