Youtube’da da lider

Fenerbahçe, Türkiye'de 1 Ocak - 30 Eylül 2021 tarihleri arasında Youtube'da en fazla etkileşim alan spor kulübü oldu. DeporFinanzas'ın yayınladığı araştırmaya göre sarı-lacivertli kulüp söz konusu dönemde 50.3 milyon etkileşim ile ilk sırada yer aldı.
Fenerbahçe,Türkiye'de 1 Ocak - 30 Eylül 2021 tarihleri arasında Youtube'da en fazla etkileşim alan spor kulübü oldu. DeporFinanzas'ın yayınladığı araştırmaya göre sarı-lacivertli kulüp söz konusu dönemde 50.3 milyon etkileşim ile ilk sırada yer aldı. Galatasaray 38.2 milyon etkileşim ile ikinci olurken, 17.7 milyon etkileşim alan Beşiktaş üçüncülüğü elde etti.