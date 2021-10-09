Haberler Fenerbahçe Youtube’da da lider

Youtube’da da lider

Fenerbahçe, Türkiye'de 1 Ocak - 30 Eylül 2021 tarihleri arasında Youtube'da en fazla etkileşim alan spor kulübü oldu. DeporFinanzas'ın yayınladığı araştırmaya göre sarı-lacivertli kulüp söz konusu dönemde 50.3 milyon etkileşim ile ilk sırada yer aldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2021 Cumartesi 06:50
Youtube’da da lider
Fenerbahçe, Türkiye'de 1 Ocak - 30 Eylül 2021 tarihleri arasında Youtube'da en fazla etkileşim alan spor kulübü oldu. DeporFinanzas'ın yayınladığı araştırmaya göre sarı-lacivertli kulüp söz konusu dönemde 50.3 milyon etkileşim ile ilk sırada yer aldı. Galatasaray 38.2 milyon etkileşim ile ikinci olurken, 17.7 milyon etkileşim alan Beşiktaş üçüncülüğü elde etti.
SON DAKİKA