Sosa döndü sıra İrfan’da

Sakatlğını atlatan Jose Sosa geri sayımda... Arjantinli yıldız dünkü idmanda kademeli olarak takımla çalışmalara devam etti. Tecrübeli oyuncunun kısa süre içinde tam mesaiye başlaması ve Trabzonspor kadrosunda yerini alması bekleniyor. İrfan Can Kahveci ise özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.
Sakatlğını atlatan Jose Sosa geri sayımda... Arjantinli yıldız dünkü idmanda kademeli olarak takımla çalışmalara devam etti. Tecrübeli oyuncunun kısa süre içinde tam mesaiye başlaması ve Trabzonspor kadrosunda yerini alması bekleniyor. İrfan Can Kahveci ise özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Yıldız oyuncunun da önümüzdeki günlerde takımla idmanlara start vereceği bildirildi.