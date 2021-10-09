Sırasını bekliyor

Ligde son 5 maçta kadroya girmesine rağmen süre alamayan Burak Kapacak pes etmiyor. Bursaspor'den sezon başında transfer edilen genç oyuncu idmanlarda göze girebilmek için tüm gücüyle çalışmalarını sürdürüyor.
Ligdeson 5 maçta kadroya girmesine rağmen süre alamayan Burak Kapacak pes etmiyor. Bursaspor'den sezon başında transfer edilen genç oyuncu idmanlarda göze girebilmek için tüm gücüyle çalışmalarını sürdürüyor. Bir gün kendisine de şans geleceğini belirten Burak'ın hedefi bunu iyi değerlendirip formayı kapmak.