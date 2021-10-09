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Savunmada sıkı rekabet

Sakatlığı geçen Nazım Sangare tam kapasiteyle idmanlarda yer almaya başladı. Milli futbolcuyu savunmada zorlu bir rekabet bekliyor. Kim, Szalai ve Serdar Aziz'in yakaladığı form nedeniyle işi kolay olmayan Sangare, 3'lünün sağındaki formayı almak için Marcel Tisserand ile birlikte ter dökecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2021 Cumartesi 06:50
Savunmada sıkı rekabet
Sakatlığı geçen Nazım Sangare tam kapasiteyle idmanlarda yer almaya başladı. Milli futbolcuyu savunmada zorlu bir rekabet bekliyor. Kim, Szalai ve Serdar Aziz'in yakaladığı form nedeniyle işi kolay olmayan Sangare, 3'lünün sağındaki formayı almak için Marcel Tisserand ile birlikte ter dökecek. Defansta alternatiflerin artması teknik heyetin de elini rahatlattı.
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