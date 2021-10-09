FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Adnan Januzaj hamlesi! West Ham da devrede... (FB spor haberi)

F.Bahçe Ocak ayında kadrosunu yıldız bir isimle güçlendirmek istiyor. Sarı-Lacivertliler'in hedefinde İspanya La Liga ekiplerinden Real Sociedad forması giyen sağ kanat oyuncusu Adnan Januzaj var. 26 yaşındaki Belçikalı yıldız oyuncu için Sarı-Lacivertliler oldukça ısrarcı...
F.Bahçe Ocak ayında kadrosunu yıldız bir isimle güçlendirmek istiyor. Sarı-Lacivertliler'in hedefinde İspanya La Liga ekiplerinden Real Sociedad forması giyen sağ kanat oyuncusu Adnan Januzaj var. 26 yaşındaki Belçikalı yıldız oyuncu için Sarı-Lacivertliler oldukça ısrarcı...
ONLAR DA BİR HAYLİ ISRARCI
Kanarya'nın bu transferde önemli bir rakibi var... Takvim'in haberien göre; İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ın da Adnan Januzaj'ı kadrosuna katmayı çok istediği öğrenildi.
TATMİN EDİCİ MAAŞ VERİLECEK
F.Bahçe sözleşmesi Haziran ayında sona erecek yıldız oyuncu için limitlerini zorlamayı ve yarışta bir adım öne geçmeyi planlıyor. Belçikalı yıldıza iyi bir sözleşme teklif edilecek.