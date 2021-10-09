FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Adnan Januzaj hamlesi! West Ham da devrede... (FB spor haberi)

F.Bahçe Ocak ayında kadrosunu yıldız bir isimle güçlendirmek istiyor. Sarı-Lacivertliler'in hedefinde İspanya La Liga ekiplerinden Real Sociedad forması giyen sağ kanat oyuncusu Adnan Januzaj var. 26 yaşındaki Belçikalı yıldız oyuncu için Sarı-Lacivertliler oldukça ısrarcı...



ONLAR DA BİR HAYLİ ISRARCI



Kanarya'nın bu transferde önemli bir rakibi var... Takvim'in haberien göre; İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ın da Adnan Januzaj'ı kadrosuna katmayı çok istediği öğrenildi.



