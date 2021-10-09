Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Adnan Januzaj hamlesi! West Ham da devrede... (FB spor haberi)

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Adnan Januzaj hamlesi! West Ham da devrede... (FB spor haberi)

Fenerbahçe transfer haberi: Süper Lig'de lider konumda bulunan Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri de yaşanıyor... Sarı lacivertliler, Real Sociedad formasını giyen Belçikalı yıldız Adnan Januzaj için Ocak ayında limitlerini zorlayarak transferde öne geçmek istiyor. İşte tüm detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2021 Cumartesi 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Adnan Januzaj hamlesi! West Ham da devrede... (FB spor haberi)

F.Bahçe Ocak ayında kadrosunu yıldız bir isimle güçlendirmek istiyor. Sarı-Lacivertliler'in hedefinde İspanya La Liga ekiplerinden Real Sociedad forması giyen sağ kanat oyuncusu Adnan Januzaj var. 26 yaşındaki Belçikalı yıldız oyuncu için Sarı-Lacivertliler oldukça ısrarcı...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Adnan Januzaj hamlesi! West Ham da devrede... (FB spor haberi)

ONLAR DA BİR HAYLİ ISRARCI

Kanarya'nın bu transferde önemli bir rakibi var... Takvim'in haberien göre; İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ın da Adnan Januzaj'ı kadrosuna katmayı çok istediği öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Adnan Januzaj hamlesi! West Ham da devrede... (FB spor haberi)

TATMİN EDİCİ MAAŞ VERİLECEK

F.Bahçe sözleşmesi Haziran ayında sona erecek yıldız oyuncu için limitlerini zorlamayı ve yarışta bir adım öne geçmeyi planlıyor. Belçikalı yıldıza iyi bir sözleşme teklif edilecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Adnan Januzaj hamlesi! West Ham da devrede... (FB spor haberi)

10 MAÇTA 2 GOLE KATKI VERDİ

Bu sezon Real Sociedad formasıyla 10 maça çıkan Adnan Januzaj 1 gol atarken 1 de asiste imza attı. Belçikalı yıldız kanat oyuncusu 13 kez milli formayı giyerken 1 de gol attı.

SON DAKİKA