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FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira'nın derbi kozu Ferdi Kadıoğlu! Kilit rol üstlenecek

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de zorlu mücadelenin hazırlıkları sürüyor. Sarı-lacivertlilerin kritik derbideki en büyük kozu ise Ferdi Kadıoğlu olacak. Geçen sezon Trabzon’da 1-0 kazanılan mücadelede Pelkas’a asist yapan genç isim, derbide yine kilit görev üstlenecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2021 Cumartesi 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira'nın derbi kozu Ferdi Kadıoğlu! Kilit rol üstlenecek

Vitor Pereira'nın göreve gelişiyle ilk 11'in bankosu olan Ferdi Kadıoğlu, Trabzonspor maçında da kilit görev üstlenecek. Portekizli hoca formda oyuncuyla dün yapılan antrenmanda yakından ilgilendi. Ferdi'yi yanınan çağırıp direktifler veren Pereira, neler yapması gerektiğini anlattı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira'nın derbi kozu Ferdi Kadıoğlu! Kilit rol üstlenecek

Kadıoğlu geçen sezon Trabzon'da oynanan ve Fenerbahçe'nin 1-0 kazandığı karşılaşmada Dimitris Pelkas'ın attığı tek golün asistini yapmıştı. Genç yıldız zorlu maça yine damgasını vurmayı hedefliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira'nın derbi kozu Ferdi Kadıoğlu! Kilit rol üstlenecek

Ferdi bu sezon ligde oynadığı 7 karşılaşmada 2 gol 1 asist üretti. Başarılı futbolcu, Altay deplasmanında attığı gol ve yaptığı asistle galibiyetin mimarı olurken, Giresun filelerini de havalandırdı. Kasımpaşa mücadelesinde ise taraftarlarca 'maçın adamı' seçildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira'nın derbi kozu Ferdi Kadıoğlu! Kilit rol üstlenecek

Öte yandan Ferdi Kadıoğlu'nun doğum günü, teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından kutlandı. 22 yaşına giren genç oyuncu için dünkü antrenmanın ardından tesislerde pasta kesildi. Pastayı kendi kesen Ferdi tebrikleri kabul etti.

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