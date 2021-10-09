FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira'nın derbi kozu Ferdi Kadıoğlu! Kilit rol üstlenecek

Vitor Pereira'nın göreve gelişiyle ilk 11'in bankosu olan Ferdi Kadıoğlu, Trabzonspor maçında da kilit görev üstlenecek. Portekizli hoca formda oyuncuyla dün yapılan antrenmanda yakından ilgilendi. Ferdi'yi yanınan çağırıp direktifler veren Pereira, neler yapması gerektiğini anlattı.

Kadıoğlu geçen sezon Trabzon'da oynanan ve Fenerbahçe'nin 1-0 kazandığı karşılaşmada Dimitris Pelkas'ın attığı tek golün asistini yapmıştı. Genç yıldız zorlu maça yine damgasını vurmayı hedefliyor.