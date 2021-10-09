FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira'dan flaş Jose Sosa kararı! (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de sakatlığını atlattıktan sonra kuvvetlendirme çalışmalarını tamamlayan ve önceki gün Samandıra'da idmanlara başlayan Jose Sosa'nın fiziksel açıdan hazır olduğu belirtildi.

Sabah'ın haberine göre; teknik direktör Vitor Pereira, 36 yaşındaki oyuncunun yapacağı idmanları yakından gözlemleyecek. Portekizli hoca, 'olur' verirse Trabzonspor 11'inde yer alacak. Bakasetas-Hamsik ikilisine, Gustavo ve Sosa ile karşılık vermek isteyen deneyimli çalıştırıcı, bu nedenle Arjantinli futbolcunun sahaya çıkmasına büyük önem veriyor.