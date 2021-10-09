Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira'dan flaş Jose Sosa kararı! (FB spor haberi)

FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira'dan flaş Jose Sosa kararı! (FB spor haberi)

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, sakatlığını atlarak takımla çalışmalara başlayan Jose Sosa ile ilgili flaş bir karar aldı. Arjantinli futbolcu, bordo-mavili takıma karşı oynaması durumunda Gustavo ile birlikte Bakasetas-Hamsik ikilisine üstünlük kurmaya çalışacak. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2021 Cumartesi 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira'dan flaş Jose Sosa kararı! (FB spor haberi)
Sesli dinlemek için tıklayınız.

Fenerbahçe'de sakatlığını atlattıktan sonra kuvvetlendirme çalışmalarını tamamlayan ve önceki gün Samandıra'da idmanlara başlayan Jose Sosa'nın fiziksel açıdan hazır olduğu belirtildi.

Sabah'ın haberine göre; teknik direktör Vitor Pereira, 36 yaşındaki oyuncunun yapacağı idmanları yakından gözlemleyecek. Portekizli hoca, 'olur' verirse Trabzonspor 11'inde yer alacak. Bakasetas-Hamsik ikilisine, Gustavo ve Sosa ile karşılık vermek isteyen deneyimli çalıştırıcı, bu nedenle Arjantinli futbolcunun sahaya çıkmasına büyük önem veriyor.

SON DAKİKA