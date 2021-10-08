Varsa yoksa Trabzon

Önemli eksiklere rağmen 8 haftayı lider tamamlayan F.Bahçe, gözünü Trabzon'a dikti. Sarı-lacivertliler, 9. haftada konuk olacağı rakibine karşı hazırlıklara başladı. 3 günlük aradan sonra Samandıra'da yılın maçı için topbaşı yapan Kanarya, işi sıkı tutuyor. Teknik direktör Pereira, 10 gün sonra oynanacak karşılaşma öncesi bordo-mavililerin maçlarını izliyor, rakibin artı ve eksilerini değerlendiriyor.

ZİRVE AŞKINA

Sakatlardan gelen haberler de zorlu sınav öncesi teknik heyeti daha çok umutlandırıyor. Sahada bireysel çalışmalara başlayan Jose Sosa, Tisserand ve Nazım Sangare'nin Trabzonspor maçına yetişeceği belirtiliyor. Yalnızca İrfan Can'ın durumu belirsizliğini koruyor. Bu zorlu deplasmanda tüm hedefini galibiyet üstüne kuran Vitor Pereira, takipçisiyle arasındaki puan farkını da açmanın planlarını yapıyor.

BAKASETAS'I LİSTEYE ALDI!

10 gün sonra konuk olacakları Trabzonspor'u analiz etmeye başlayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira, dikkat edilecek isimler arasında ilk sıraya Bakasetas'ı aldı. Portekizli hoca, ligdeki 8 maçta 5 gol, 3 asistle bordo-mavililerin öne çıkan futbolcusu olan Bakasetas'a önlem almayı planlıyor. Tecrübeli teknik adamın Mert Hakan ile Yunan yıldızı kilitlenemeyi düşündüğü belirtiliyor.