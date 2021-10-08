‘Şansımız yüksek’

Avrupa Ligi'ne Galatasaray galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, gözünü şampiyonluğa dikti. Üst üste iki sezondur Avrupa'da en değerli oyuncu seçilen Iagupova, "Her zaman daha iyisi için çalışıyoruz. Bu sezon Avrupa Ligi şampiyonluğu hedefimize ulaşacağımızı düşünüyorum. Bu sezon büyük bir şansımız olduğunu söyleyebilirim" diye konuştu.
Avrupa Ligi'ne Galatasaray galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, gözünü şampiyonluğa dikti. Üst üste iki sezondur Avrupa'da en değerli oyuncu seçilen Iagupova, "Her zaman daha iyisi için çalışıyoruz. Bu sezon Avrupa Ligi şampiyonluğu hedefimize ulaşacağımızı düşünüyorum. Bu sezon büyük bir şansımız olduğunu söyleyebilirim" diye konuştu.