FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Sosa gelişmesi! Resmi site duyurdu

Süper Lig'in 9. haftasında 17 Ekim Pazar günü Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etti. Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve milli takım kamplarında bulunan oyuncuların yer almadığı antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Bir süre pas çalışması yapan sarı-lacivertli futbolcular, dar alanda oynanan çift kale maç sonrası taktik çalışmalarla günü noktaladı.

JOSE SOSA TAKIMLA ÇALIŞTI!

Jose Sosa, kademeli olarak takımla çalışmalara devam ederken, İrfan Can Kahveci ise özel programı dahilinde hazırlıklarını sürdürdü.