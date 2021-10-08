FENERBAHÇE HABERLERİ - İşte Fenerbahçe'nin devlerin takibindeki 4 yıldızı!

Szalai ve Kim'in İspanyol, Pelkas'ın da Fransa ve Rusya'dan talipleri olduğu belirtilirken, sarı-lacivertliler, bu oyuncuları sezon sonuna kadar kadroda tutmayı hedefliyor. Ayrıca yönetim, Altay ile Szalai ve Kim'in transferlerinde 25 milyon euro'nun üstündeki teklifleri değerlendirmeyi planlıyor.