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FENERBAHÇE HABERLERİ - İşte Fenerbahçe'nin devlerin takibindeki 4 yıldızı!

Süper Lig'de ilk 8 haftada topladığı 19 puanla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'nin yıldız isimleri, birçok kulübün transfer listesine girdi. Sarı-lacivertlilerde Altay Bayındır başta olmak üzere Attila Szalai, Pelkas ve Kim Min-Jae, devleri peşine taktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2021 Cuma 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ - İşte Fenerbahçe'nin devlerin takibindeki 4 yıldızı!

Bu sezon Süper Lig'de 7 yıllık şampiyonluk özlemine son vermeyi hedefleyen Fenerbahçe, birçok scoutın takibine girdi. Sarı-lacivertli formayla öne çıkan isimler, Avrupa devlerinin listesinde yer almaya başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İşte Fenerbahçe'nin devlerin takibindeki 4 yıldızı!

Kaleci Altay Bayındır, Hollanda'dan Ajax, İtalya'dan İnter ve İngiltere'den Newcastle United'ın ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İşte Fenerbahçe'nin devlerin takibindeki 4 yıldızı!

Szalai ve Kim'in İspanyol, Pelkas'ın da Fransa ve Rusya'dan talipleri olduğu belirtilirken, sarı-lacivertliler, bu oyuncuları sezon sonuna kadar kadroda tutmayı hedefliyor. Ayrıca yönetim, Altay ile Szalai ve Kim'in transferlerinde 25 milyon euro'nun üstündeki teklifleri değerlendirmeyi planlıyor.

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