FENERBAHÇE HABERLERİ - İşte Fenerbahçe'nin devlerin takibindeki 4 yıldızı!

Bu sezon Süper Lig'de 7 yıllık şampiyonluk özlemine son vermeyi hedefleyen Fenerbahçe, birçok scoutın takibine girdi. Sarı-lacivertli formayla öne çıkan isimler, Avrupa devlerinin listesinde yer almaya başladı.
Kaleci Altay Bayındır, Hollanda'dan Ajax, İtalya'dan İnter ve İngiltere'den Newcastle United'ın ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor.
Szalai ve Kim'in İspanyol, Pelkas'ın da Fransa ve Rusya'dan talipleri olduğu belirtilirken, sarı-lacivertliler, bu oyuncuları sezon sonuna kadar kadroda tutmayı hedefliyor. Ayrıca yönetim, Altay ile Szalai ve Kim'in transferlerinde 25 milyon euro'nun üstündeki teklifleri değerlendirmeyi planlıyor.