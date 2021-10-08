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FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'ye Trabzonspor maçı öncesi İrfan Can Kahveci'den kötü haber!

Son dakika spor haberi: Sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan İrfan Can Kahveci'yle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Vitor Pereira'nın orta saha kurgusunda önemli rol oynayan yıldız futbolcunun yokluğunda yaratıcılık konusunda sorun yaşandı. Milli ara sonrası Trabzonspor deplasmanına çıkacak sarı-lacivertlilerde gözler İrfan Can Kahveci'ye çevrilmişti. 26 yaşındaki futbolcunun son durumu belli oldu. İşte yaşanan flaş gelişmenin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2021 Cuma 11:54
FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'ye Trabzonspor maçı öncesi İrfan Can Kahveci'den kötü haber!

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Sivasspor'u konuk ettiği karşılaşmanın 59. dakikasında Mesut Özil'in yerine oyuna giren İrfan Can Kahveci, 73. dakikada yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edememişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'ye Trabzonspor maçı öncesi İrfan Can Kahveci'den kötü haber!

Teknik direktör Vitor Pereira'nın orta saha rotasyonunda en güvendiği isimlerin başında gelen 26 yaşındaki futbolcunun yaşadığı talihsiz sakatlık, sarı-lacivertli takıma Avrupa ve Süper Lig'de hücuma bağlantı konusunda aksaklık yaşattı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'ye Trabzonspor maçı öncesi İrfan Can Kahveci'den kötü haber!

Milli araya 19 puanla lider giren Fenerbahçe'de, Trabzonspor derbisi hazırlıkları sürüyor. Sarı-lacivertlilerde gözlerin çevrildiği İrfan Can Kahveci'nin son durumu belli oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'ye Trabzonspor maçı öncesi İrfan Can Kahveci'den kötü haber!

DERBİYE YETİŞMESİ ZOR!
Hürriyet'in haberine göre; İrfan Can Kahveci'nin Trabzonspor maçına yetişme ihtimali zor görünüyor. Yıldız futbolcunun isteği ve hırsıyla 10. haftadaki Alanyaspor veya 11. hafta oynanacak Konyaspor deplasmanında sahada olması bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'ye Trabzonspor maçı öncesi İrfan Can Kahveci'den kötü haber!

HIRSLI BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYOR!
Takımın izinli olduğu üç gün boyunca Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gelerek tek başına antrenman yapan, bu çalışmasını da kişisel sosyal medya hesabından "Her zamankinden daha güçlü" başlığıyla taraftarlarla paylaşan İrfan Can Kahveci milli aradan sonra daha hırslı ve istekli bir geri dönüş isteğini de vurgulamış oldu.

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