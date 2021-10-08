FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'ye Trabzonspor maçı öncesi İrfan Can Kahveci'den kötü haber!

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Sivasspor'u konuk ettiği karşılaşmanın 59. dakikasında Mesut Özil'in yerine oyuna giren İrfan Can Kahveci, 73. dakikada yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edememişti.
Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Sivasspor'u konuk ettiği karşılaşmanın 59. dakikasında Mesut Özil'in yerine oyuna giren İrfan Can Kahveci, 73. dakikada yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edememişti.
Teknik direktör Vitor Pereira'nın orta saha rotasyonunda en güvendiği isimlerin başında gelen 26 yaşındaki futbolcunun yaşadığı talihsiz sakatlık, sarı-lacivertli takıma Avrupa ve Süper Lig'de hücuma bağlantı konusunda aksaklık yaşattı.
Milli araya 19 puanla lider giren Fenerbahçe'de, Trabzonspor derbisi hazırlıkları sürüyor. Sarı-lacivertlilerde gözlerin çevrildiği İrfan Can Kahveci'nin son durumu belli oldu.
DERBİYE YETİŞMESİ ZOR!
Hürriyet'in haberine göre; İrfan Can Kahveci'nin Trabzonspor maçına yetişme ihtimali zor görünüyor. Yıldız futbolcunun isteği ve hırsıyla 10. haftadaki Alanyaspor veya 11. hafta oynanacak Konyaspor deplasmanında sahada olması bekleniyor.
HIRSLI BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYOR!
Takımın izinli olduğu üç gün boyunca Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gelerek tek başına antrenman yapan, bu çalışmasını da kişisel sosyal medya hesabından "Her zamankinden daha güçlü" başlığıyla taraftarlarla paylaşan İrfan Can Kahveci milli aradan sonra daha hırslı ve istekli bir geri dönüş isteğini de vurgulamış oldu.