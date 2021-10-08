FENERBAHÇE HABERLERİ- Altay Bayındır bombası! Inter devrede

Altay Bayındır için Lille, Ajax ve Newcastle United'ın devreye girdiği fakat en ciddi adayın Inter olduğu iddia edildi.

GELECEĞİN KAPTANI OLARAK GÖRÜLÜYOR

Sarı-lacivertli kulübe ulaşan resmi bir teklif şu an için yok. Ancak kulislerde ve Avrupa basınında Altay'ın ocak veya en geç temmuz ayında Avrupa'ya transferi çok yüksek bir ihtimal olarak gösteriliyor.