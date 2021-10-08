FENERBAHÇE HABERLERİ- Altay Bayındır bombası! Inter devrede

INTER DEVREDE
Altay Bayındır için Lille, Ajax ve Newcastle United'ın devreye girdiği fakat en ciddi adayın Inter olduğu iddia edildi.
İtalyan basınında yer alan haberde Altay Bayındır'ın, Inter'in 37 yaşındaki kalecisi Handanovic'in yerine transfer edileceği yazıldı.
GELECEĞİN KAPTANI OLARAK GÖRÜLÜYOR
Sarı-lacivertli kulübe ulaşan resmi bir teklif şu an için yok. Ancak kulislerde ve Avrupa basınında Altay'ın ocak veya en geç temmuz ayında Avrupa'ya transferi çok yüksek bir ihtimal olarak gösteriliyor.