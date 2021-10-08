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FENERBAHÇE HABERLERİ- Altay Bayındır bombası! Inter devrede

Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'de geride kalan 8 haftada 19 puan toplayan Fenerbahçe, milli araya lider olarak girdi. Sarı-lacivertli takımın bu başarısındaki en önemli faktör ise Altay Bayındır'ın kaledeki performansı oldu. Kalesinde sadece 6 gol gören genç file bekçisi şimdiden Avrupa'nın devlerini peşinde takmış durumda. Altay Bayındır için Inter'in devreye girdiği iddia edildi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2021 Cuma 21:08 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2021 Cuma 21:20
FENERBAHÇE HABERLERİ- Altay Bayındır bombası! Inter devrede

Fenerbahçe'de devre arası Transfer çalışmaları devam ederken yıldız isimlere teklifler gelmeye devam ediyor. Sarı-lacivertli takımın Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturmasında önemli katkısı olan Altay Bayındır da Avrupa devlerinin gözdesi durumunda.

FENERBAHÇE HABERLERİ- Altay Bayındır bombası! Inter devrede

Kanarya'nın milli kalecisi şimdiden 4 takımın radarına girmiş durumda. Altay Bayındır'ın bonservis bedelini belirleyen Fenerbahçe yönetimi, 20 milyon euro'nun altındaki teklifleri dikkate almayacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ- Altay Bayındır bombası! Inter devrede

Fenerbahçe ilk 8 haftalık periyodu lider olarak geçerken, bunda Süper Lig'in en az gol yiyen iki kalecisinden biri olarak Altay Bayındır büyük rol oynadı. Ve bu performans sonucu eski bir hikaye yeniden canlandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ- Altay Bayındır bombası! Inter devrede

INTER DEVREDE

Altay Bayındır için Lille, Ajax ve Newcastle United'ın devreye girdiği fakat en ciddi adayın Inter olduğu iddia edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ- Altay Bayındır bombası! Inter devrede

İtalyan basınında yer alan haberde Altay Bayındır'ın, Inter'in 37 yaşındaki kalecisi Handanovic'in yerine transfer edileceği yazıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ- Altay Bayındır bombası! Inter devrede

GELECEĞİN KAPTANI OLARAK GÖRÜLÜYOR

Sarı-lacivertli kulübe ulaşan resmi bir teklif şu an için yok. Ancak kulislerde ve Avrupa basınında Altay'ın ocak veya en geç temmuz ayında Avrupa'ya transferi çok yüksek bir ihtimal olarak gösteriliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ- Altay Bayındır bombası! Inter devrede

Fenerbahçe yönetimi ise sessizliğini koruyor. Kendilerine gelen bir teklif olmadığı sürece Altay konusunun gündemlerinde olmadığını ifade ediyorlar.

FENERBAHÇE HABERLERİ- Altay Bayındır bombası! Inter devrede

Başkan Ali Koç'un başarılı kaleci için belirlediği taban fiyatın 20 milyon Euro olduğu belirtiliyor. Koç, geleceğin kaptanı olarak gördüğü Altay'ı astronomik bir ücret gelmedikçe kesinlikle satmaya sıcak bakmıyor.

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