Fenerbahçe haberi: Kim Min-Jae'den transfer itirafı! "Birçok takım temasa geçti ama..."

Fenerbahçe'ye gelir gelmez performansıyla taraftarların gönlünde taht kuran Kim Min-Jae, ülkesi Güney Kore'de açıklamalarda bulundu.
"BİRÇOK TAKIM TEMASA GEÇTİ"
Genç stoper, ilk olarak sarı-lacivertliler'e transfer sürecinden bahsetti. Yıldız stoper, "Beijing Guoan'dan ayrılmaya karar verdiğimde birçok takım temasa geçti...
...Çin Ligi'nden tanıdığım ve hırsına hayran olduğum Vitor Pereira beni arayarak, 'Seni Fenerbahçe'ye almak istiyorum' dedi. Teklifini kabul ettim. Fenerbahçe'ye imza attıktan kısa süre sonra ne kadar isabetli bir karar verdiğimi anladım." ifadelerini kullandı.