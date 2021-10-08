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Fenerbahçe haberi: Kim Min-Jae'den transfer itirafı! "Birçok takım temasa geçti ama..."

Fenerbahçe'nin sezon başında renklerine bağladığı Kim Min-Jae, Güney Kore milli takım kampında konuştu. Flaş bir transfer itirafında bulunan 24 yaşındaki stoper, "Fenerbahçe'ye imza attıktan kısa süre sonra ne kadar isabetli bir karar verdiğimi anladım." dedi. İşte genç futbolcunun dikkat çeken sözleri... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2021 Cuma 20:43
Fenerbahçe haberi: Kim Min-Jae'den transfer itirafı! "Birçok takım temasa geçti ama..."

Fenerbahçe'ye gelir gelmez performansıyla taraftarların gönlünde taht kuran Kim Min-Jae, ülkesi Güney Kore'de açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe haberi: Kim Min-Jae'den transfer itirafı! "Birçok takım temasa geçti ama..."

"BİRÇOK TAKIM TEMASA GEÇTİ"

Genç stoper, ilk olarak sarı-lacivertliler'e transfer sürecinden bahsetti. Yıldız stoper, "Beijing Guoan'dan ayrılmaya karar verdiğimde birçok takım temasa geçti...

Fenerbahçe haberi: Kim Min-Jae'den transfer itirafı! "Birçok takım temasa geçti ama..."

...Çin Ligi'nden tanıdığım ve hırsına hayran olduğum Vitor Pereira beni arayarak, 'Seni Fenerbahçe'ye almak istiyorum' dedi. Teklifini kabul ettim. Fenerbahçe'ye imza attıktan kısa süre sonra ne kadar isabetli bir karar verdiğimi anladım." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe haberi: Kim Min-Jae'den transfer itirafı! "Birçok takım temasa geçti ama..."

Güney Koreli futbolcu Süper Lig'deki futbol ve mücadele seviyesinin, Avrupa'nın büyük liglerine yakın olduğunu dile getirdi.

Fenerbahçe haberi: Kim Min-Jae'den transfer itirafı! "Birçok takım temasa geçti ama..."

"HARİKA BİR DUYGUYDU"

Kim Min-Jae, taraftara da övgüler yağdırarak, "Fenerbahçe taraftarı, benim gibi takımı için her türlü mücadeleyi ortaya koyan oyuncuları baş tacı yapıyor. Son oynadığımız Kasımpaşa maçında suratıma sert bir darbe aldım...

Fenerbahçe haberi: Kim Min-Jae'den transfer itirafı! "Birçok takım temasa geçti ama..."

...Büyük acı çeksem de taraftarın bana duyduğu güven, verdiği enerji sayesinde ayağa kalkıp maça devam etmeyi başardım. Karşılaşmanın ardından da taraftarlarımız beni tribüne çağırarak alkışladı. Benim için harika bir duyguydu" diye konuştu.

Fenerbahçe haberi: Kim Min-Jae'den transfer itirafı! "Birçok takım temasa geçti ama..."

24 yaşındaki stoper Güney Kore'nin Suriye maçında forma giydi ve 1 asist kaydetti.

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