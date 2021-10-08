34’lük delikanlı

Sarı-lacivertli formayla 3'üncü sezonuna giren Luiz Gustavo, Süper Lig'de 8. haftasına damga vurdu. Kasımpaşa'yı 2-0 yendikleri maçta bir gol atan Brezilyalı futbolcunun 8. haftada en çok mesafe kat eden ve en yüksek hıza ulaşan futbolcu olduğu açıklandı.
Sarı-lacivertli formayla 3'üncü sezonuna giren Luiz Gustavo, Süper Lig'de 8. haftasına damga vurdu. Kasımpaşa'yı 2-0 yendikleri maçta bir gol atan Brezilyalı futbolcunun 8. haftada en çok mesafe kat eden ve en yüksek hıza ulaşan futbolcu olduğu açıklandı. Toplam 12.7 kilometre kat eden 34 yaşındaki futbolcu, maç içinde 34.5 kilometre hıza ulaştı.